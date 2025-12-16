¿Cuánto cuesta una cirugía laparoscópica en el policlínico municipal?

San Pedro Sula, Honduras

A una mujer de 40 años le realizaron la primera cirugía laparoscópica en el policlínico municipal ubicado en el macrodistrito de salud Las Palmas. La paciente llevaba ya dos años de estar esperando la operación en salud pública y por no ser cirugía de emergencia, soportaba los dolores generados por su mal. La cirugía de vesícula fue gratuita, pero a partir del próximo año se cobrará de acuerdo a la tabla establecida en el Plan de Arbitrios Municipal aprobado que menciona un precio simbólico de L8,000 para personas particulares. A la fecha se han realizado 73 cirugías normales de hernias, procedimientos ginecológicos, eliminación de masas, lipomas y esterilizaciones y la primera laparoscópica, explica David Pineda, director médico del Policlínico Las Palmas. Hoy también se realizaron intervenciones quirúrgicas de hernia, y extirpación de lipoma y quistes sinoviales, explicó el doctor Pineda. El director del policlínico aseguró que se están realizando unas cuatro cirugías a diario en el Policlínico Las Palmas. Recordó que en el Policlínico Municipal se llevan a cabo: colecistectomías laparoscópicas y abiertas (extirpación de la vesícula biliar), hernioplastias, resección de masas, biopsias excisionales, marsupializaciones, apendicectomías (apendicitis no complicadas), colposcopias, biopsias cervicales, vaginales, endometriales, conizaciones, circuncisiones, vasectomías y esterilización, entre otros.

Cirugía exitosa en el policlínico

Christopher Fajardo, director de cirugías del Policlínico Las Palmas, explicó que la operación resultó con éxito y la paciente fue dada de alta. "A partir de hoy se efectuarán procedimientos laparoscópicos como de hernias, apéndices y ginecológicos" dijo.

"Estamos preparados para ofrecer estos servicios con personal capacitado y la tecnología necesaria, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes", dijo Fajardo. El galeno anunció que próximamente, no hay fecha, se pondrá a disposición de los sampedranos el servicio de gastroenterología, con la realización de endoscopías. Fajardo, señaló que el Policlínico Las Palmas sigue trabajando para reducirla mora quirúrgica en este sector del país y ofrecer atención médica de calidad. Las personas que han sido beneficiadas con cirugías gratuitas en el policlínico agradecen la atención y la oportunidad. Francis Lizeth Rivera Hernández, relata que fueron intervenidas sus niñas y gracias a Dios fue un excelente servicio, una cirugía exitosa. "Esperamos más de un año y medio, sobre todo mi hija, en el sistema de salud público, y hasta el momento no había cupo para ella, a quien operaron de una hernia umbilical”.

Según el testimonio de Rivera en el Policlínico tuvieron una respuesta inmediata. "Es una excelente opción porque aquí dan respuesta rápida a la gente y muchas veces a las personas de bajos recursos es a las que nos cuesta más”, dijo.

Los costos de acuerdo al Plan de Arbitrios