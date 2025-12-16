Guadalajara vs Barcelona EN VIVO hoy Copa del Rey

Guadalajara, España.

Min.63 ¡CAMBIO EN EL BARCELONA! Se fue Jofre y entró al campo Alejandro Balde.

Min.62 ¡TRIPLE CAMBIO EN EL CD GUADALAJARA! Ingresan D. Gallardo, Toño Calvo y Mendes y salieron Manu Ramírez, Agus Moreno y Borja Día.

Min.57 Mal centro de Lamine Yamal que se pierde por la línea de fondo.

Min.53 ¡TARJETA AMARILLA! Samu Mayo es amonestado en el CD Guadalajara por frenar un contragolpe de Frenkie de Jong.

Min.51 ¡OTRA TREMENDA TAPADA DE DANI VICENTE! Vuelve a salvar el portero del CD Guadalajara tras nuevo disparo a quemarropa de Rashford.

Min.47 ¡TAPADÓN! Lindo pase de Roony Bardghji para Marcus Rashford, el inglés queda solo y salvó de gran manera Dani Vicente su arco.

Min.46 ¡CAMBIO EN EL BARCELONA! Ingresó Pau Cubarsí y se quedó en el banquillo Marc Bernal que estaba amonestado.

¡VAMOS CON EL SEGUNDO TIEMPO! Hubo un cambio en el Barcelona y ninguno en el CD Guadalajara.

¡MEDIO TIEMPO! No la pasa bien el FC Barcelona, no encuentra el camino y está empatando 0-0 contra el CD Guadalajara que se ve cómodo defendiendo el resultado.

Min.45 Un minuto de añadido en la primera parte.

Min.44 ¡CASI GOL DEL BARÇA! Centro de Lamine Yamal y aparece en el área Eric García para cabecear, pero su disparo lo detuvo el portero Dani Vicente.

Min.39 La buscó Lamine Yamal desde el borde del área con un remate de zurda que se va desviado de la portería del CD Guadalajara.

Min.35 Pasada la media hora, el Barça es dueño del balón, controla todo, pero no encuentra el camino del gol. Le está costando mucho.

Min.29 ¡TARJETA AMARILLA! Marc Bernal es amonestado en el Barcelona por el árbitro Soto Grado tras una falta en el lateral izquierdo.

Min.28 ¡CASI UN GOLAZO! Fermín López estuvo cerca de firmar un gran gol con potente disparo que salió rozando el horizontal.

Min.27 Disparo de desde media cancha de Manu Ramírez que sale totalmente desviado del arco del Barcelona.

Min.23 ¡UYYY! Casi se complica el Barcelona en defensa, mal pase atrás que no supo aprovechar el equipo local, salvó a tiempo Andreas Christensen.

Min.22 ¡UFFF! Tiro libre que cobró Roony Bardghji y la pelota se va a un lado del arco del CD Guadalajara.

Min.21 Falta a favor del Barcelona, se bajaron a Lamine Yamal, le pisaron el pie izquierdo y pedían tarjeta amarilla. No saca nada el árbitro.

Min.18 No está encontrando el partido el Barcelona. Centro de Lamine Yamal que va a zona de nadie.

Min.15 Contragolpe del CD Guadalajara, conducción del balón de Cañizo y su disparo se va a un lado del arco de Ter Stegen. ¡Ojo el Barça!

Min.14 Se pierde una buena oportunidad el Barcelona. Se equivoca Frenkie de Jong, recibió un pase filtrado y cuando tenía que disparar al arco, hizo el pase atrás y despejó la defensa.

Min.10 Probó Fermín López con un disparo que salió muy desviado del arco del CD Guadalajara. Domina el Barcelona el partido.

Min.6 ¡UYYY! Casi marca Eric García desde el medio campo en una recuperación del balón y salvó el portero Dani Vicente en la línea en dos tiempos.

Min.4 Se anima el CD Guadalajara con un disparo desde lejos que sacó Manu Ramírez y tapa muy seguro Ter Stegen.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Debuta el Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el CD Guadalajara. El FC Barcelona visita este martes al CD Guadalajara en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el que será el estreno en la competición de los vigentes campeones. Los de Hansi Flick empiezan su camino de cara a revalidar el título copero en dieciseisavos de final, tras no disputar las dos primeras rondas por ser uno de los cuatro conjuntos clasificados para la Supercopa de España. En su estreno en la competición se medirán al CD Guadalajara, equipo de Primera Federación (tercera división) y que buscará dar la sorpresa en el Estadio Pedro Escartín. El partido no arrancará a las 21.00 horas (2.00 PM, de Honduras) como estaba programado, se retrasa 30 minutos debido a medidas de seguridad, informó el Barça en sus redes sociales. Lo cierto es que las largas colas para acceder al estadio han obligado a tomar esta medida para que todos los aficionados entren antes del comienzo del choque. Según diario Marca, al parecer el motivo era una grada supletoria con problemas de homologación. "El retraso no es bueno pero hay que adaptarse. Los jugadores están bien", dijo Hansi Flick.

Flick sorprende con algunas novedades en el 11 titular. Marc-André ter Stegen regresa a la portería titular del Barcelona casi siete meses después de su lesión. El portero alemán no jugaba desde el pasado 18 de mayo ante el Villarreal. También sorprende que Flick ponga de titular a Lamine Yamal. No descansa la estrella azulgrana en un ataque donde, a priori, volverá a ser mediapunta por detrás de Marcus Rashford.

