Partido Liberal frena designaciones de Iroshka Elvir para el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) fijó postura este martes al desautorizar a la diputada Iroshka Elvir para convocar a militantes a manifestaciones y para designar representantes del partido en el proceso de escrutinio especial electoral. Según los dirigentes liberales, dicha decisión que busca preservar la línea institucional de la organización política. La resolución fue respaldada públicamente por Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, quien subrayó que el escrutinio especial debe comenzar lo antes posible como respuesta a la exigencia ciudadana de contar con resultados definitivos de las elecciones generales.

El congresista explicó, en declaraciones al canal HCH, que el Partido Liberal sostuvo recientemente una reunión interna en la que se adoptaron acuerdos encaminados a garantizar el inicio del escrutinio y, posteriormente, el análisis de las impugnaciones que sean admitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lara recalcó que la facultad para nombrar a los delegados liberales ante el escrutinio especial corresponde exclusivamente a la autoridad partidaria. "Han desautorizado cualquier otra persona que quiera tomar decisiones al respecto", afirmó, al dejar claro que ningún actor externo puede acreditar representantes a nombre del partido. El legislador sostuvo que quienes participen en el proceso tendrán la responsabilidad de resguardar la voluntad popular.

“No se trata de proteger a candidatos específicos, sino de proteger el voto del pueblo hondureño y que se respete exactamente lo que decidió en las urnas”, expresó Lara.

Convocatoria de Iroshka Elvir