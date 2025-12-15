  1. Inicio
Iroshka Elvir no hace caso a Contreras y acude a su convocatoria frente al Infop

"Esta lucha es inclaudicable, no vamos a dar un paso atrás, porque a los liberales nos ha caracterizado la valentía, porque hemos sido los liberales quienes hemos liderado las grandes transformaciones de Honduras", dijo Elvir frente a varias personas que llegaron al llamado que ella realizó.

