Honduras
Roberto Contreras da declaraciones en el CCE del Partido Liberal
Contreras señaló directamente que Iroshka Elvir no funge como vocera oficial del Partido Liberal.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 11:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
