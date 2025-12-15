  1. Inicio
Colectivos de Libre atienden a llamado de Mel Zelaya y protestan frente al Infop

Respondiendo el llamado del coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, los colectivos llegaron la noche de este lunes 15 de diciembre hasta el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para manifestarse.

