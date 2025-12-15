Elecciones Honduras
Honduras
Colectivos de Libre atienden a llamado de Mel Zelaya y protestan frente al Infop
Respondiendo el llamado del coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, los colectivos llegaron la noche de este lunes 15 de diciembre hasta el bulevar de las Fuerzas Armadas, frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), para manifestarse.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 18:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Angélica Álvarez responde a Trump y ratifica triunfo de Aldana
Redacción La Prensa
Honduras
Iroshka Elvir no hace caso a Contreras y acude a su convocatoria frente al Infop
Redacción La Prensa
Honduras
Ana Paola Hall hace responsables a los partidos políticos por el retraso del escrutinio especial
Redacción La Prensa
Honduras
Roberto Contreras descarta pactos con Libre y aclara situación de las actas
Redacción La Prensa
Honduras
La reunión fue caliente’, revela Yani Rosenthal tras encuentro político
Redacción La Prensa
Honduras
Jorge Calix, diputado Liberal, asegura que hay en juego 1.2 millones de votos que pueden cambiar los resultados presidenciales
Redacción La Prensa
Honduras
"Apoyé a alguien que no lideraba el recuento y ganó las elecciones", dice Trump sobre Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Diálogo en marcha: Nasralla anuncia reunión del CCEPL con el PN
Redacción La Prensa
Honduras
Roberto Contreras da declaraciones en el CCE del Partido Liberal
Redacción La Prensa
Honduras
EE. UU. pide respeto al trabajo del CNE tras elecciones en Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
La OEA exige a Honduras iniciar "de inmediato" el escrutinio especial de las elecciones
Redacción La Prensa
Honduras
Ana Paola Hall pide a la comunidad internacional documentar “atentado a la democracia”
Redacción La Prensa