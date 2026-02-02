¿Quién es el nuevo director departamental de Educación en Cortés?

San Pedro Sula, Honduras.

La labor de esta importante institución es clave para atender a una comunidad educativa amplia que incluye a estudiantes de prebásica, básica y media de los 12 municipios del departamento de Cortés.

El departamento de Cortés , tradicionalmente uno de los territorios con mayor población estudiantil del país, cuenta desde el 30 de enero con José Roberto López como nuevo director departamental de Educación.

Cortés encabeza la lista de los departamentos con mayor cantidad de escolares en Honduras, con más de 323,000 alumnos inscritos en el ciclo lectivo 2024, según datos oficiales del sistema educativo hondureño.

Los registros del Sistema Integrado de Información Educativa muestran una matrícula total de alrededor de 323,330 estudiantes, distribuidos en prebásica (casi 30,000), básica (más de 246,000) y media (alrededor de 47,000) en ese año.

Aunque la cifra de 2024 superó los 320,000 estudiantes en Cortés, los datos más recientes indican que el departamento no ha logrado mantener o superar esas cifras respecto al ciclo anterior.

En el año educativo 2025, la Secretaría de Educación reportó una matrícula de aproximadamente 300,271 alumnos en educación básica, lo que representó un 96% del total esperado, con una disminución de casi 20,000 menores inscritos comparado con 2024.

Esta tendencia de descenso en la matrícula también se ha evidenciado a nivel nacional: hasta abril de 2025 se registraron 1,787,116 estudiantes en los tres niveles educativos, cifra menor a los 1,831,993 del año anterior, lo que representa una pérdida de alrededor de 45,000 alumnos, en parte atribuible a factores como pobreza, migración y trabajo infantil.

El nivel de prebásica también ha mostrado retrocesos en registro de estudiantes en todo el país, y Cortés se posiciona entre los departamentos con porcentajes más bajos en este nivel, con alrededor del 93% de matrícula alcanzada comparada con el año anterior.

En este contexto de matrícula fluctuante, el nuevo director López identificó la deserción escolar como uno de los principales desafíos de su gestión. Según cifras recientes, se estima que más de 7,000 estudiantes han desertado del sistema en Cortés, especialmente en el nivel de educación básica, un fenómeno estrechamente ligado a factores socioeconómicos.

“Uno de los grandes retos para el nuevo director departamental es tratar de bajar los índices de deserción escolar, porque estamos viendo que tenemos más de 7,000 alumnos desertores”, destacó el funcionario.

Respecto a los programas de apoyo a la educación pública, López confirmó que la merienda escolar y la matrícula gratuita continuarán siendo prioridad, según las directrices impartidas por la ministra de Educación. Estos programas son considerados instrumentos esenciales para mejorar la retención y el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo.