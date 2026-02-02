Detienen a cuatro pandilleros de la 18 en Yoro

Yoro

En la colonia La Conquista, de Olanchito, Yoro, mediante allanamiento de morada con orden judicial, se logró la detención de cuatro miembros de la Pandilla 18.

Los detenidos fueron identificados con el alias explotion, originario de Santa Bárbara. Cabe mencionar que dicho presunto pandillero tiene una orden de captura pendiente por los delitos de extorsión, tráfico de droga y porte ilegal de arma de fuego, de acuerdo con el reporte policial.

Asimismo, se informa que ha sido requerida una mujer conocida con el alias china, de 19 años, originaria de La Ceiba. Un tercer detenido es alias caballo loco, 33 años.