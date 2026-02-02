Detienen a cuatro pandilleros de la 18 en Yoro

En la colonia La Conquista, de Olanchito, Yoro, mediante allanamiento de morada con orden judicial, se logró la detención de cuatro miembros de la Pandilla 18.
Los detenidos fueron identificados con el alias explotion, originario de Santa Bárbara. Cabe mencionar que dicho presunto pandillero tiene una orden de captura pendiente por los delitos de extorsión, tráfico de droga y porte ilegal de arma de fuego, de acuerdo con el reporte policial.
Asimismo, se informa que ha sido requerida una mujer conocida con el alias china, de 19 años, originaria de La Ceiba. Un tercer detenido es alias caballo loco, 33 años.
También fue capturado en el operativo alias humilde, de 21 años, a quien se le supone responsable de los delitos de robo con fuerza e intimidación, encubrimiento de robo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.
Se les decomisaron dos pistolas, dos cargadores, cartuchos metálicos, envoltorios con supuesta marihuana, dos cámaras de video seguridad, dos teléfonos celulares y tres motocicletas.
A los sospechosos se les supone responsables de los delitos de robo con fuerza e intimidación, encubrimiento de robo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.
Los ciudadanos antes mencionados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para su procedimiento correspondiente en base a ley.