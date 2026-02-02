Presidente Nasry Asfura asiste a misa en honor a la Virgen de Suyapa

Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, llegó este lunes a la Basílica Menor de Suyapa para participar en la misa celebrada en honor a la Virgen de Suyapa, con motivo del 279 aniversario de su hallazgo, uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.
El mandatario llegó conduciendo su vehículo particular y se integró a la ceremonia junto a decenas de feligreses.
Durante la eucaristía, el mandatario hondureño realizó una ofrenda simbólica al pasar por el pasillo de escoltas con una vela y una rosa en sus manos, como muestra de devoción a la patrona de Honduras, conocida popularmente como "La Morenita".
Durante la misa, Nasry Asfura citó el pasaje bíblico de Génesis 3:14-16.
Autoridades acompañan al presidente en la misa
La ceremonia religiosa contó con la presencia de importantes autoridades del país, entre ellas el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.
También asistieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y las diputadas Lissi Cano y Johana Bermúdez, quienes se sumaron a los actos solemnes en honor a la patrona de los hondureños.
Miles de fieles llegan al santuario de Suyapa
Mientras se desarrollaba la misa, miles de hondureños acudían al santuario en Tegucigalpa para agradecer milagros y renovar peticiones a la Virgen de Suyapa, quien el 3 de febrero cumple 279 años de su hallazgo.
Para este año, las autoridades estiman la visita de alrededor de 1.5 millones de peregrinos, provenientes de distintas regiones del país y del extranjero.
Entre los devotos destacó Santos Meza García, de 75 años, originario de Jesús de Otoro, quien agradeció haber superado una enfermedad que lo aquejó durante dos años.
“La virgen ha hecho muchos milagros conmigo. Ya me siento tranquilo”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a vivir la fe y la palabra de Dios.
También llegó al santuario Elsa Marina Martínez, indígena de la etnia lenca, procedente de Guajiquiro, quien relató que uno de sus hijos logró superar una grave enfermedad tras encomendarse a la Virgen de Suyapa.
“Por eso venimos hasta aquí, porque la virgencita Santísima es milagrosa”, afirmó, y expresó su deseo de que el Gobierno del presidente Asfura atienda las necesidades de las comunidades rurales.