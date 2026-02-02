Presidente Nasry Asfura asiste a misa en honor a la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras

Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, llegó este lunes a la Basílica Menor de Suyapa para participar en la misa celebrada en honor a la Virgen de Suyapa, con motivo del 279 aniversario de su hallazgo, uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.

El mandatario llegó conduciendo su vehículo particular y se integró a la ceremonia junto a decenas de feligreses.

Durante la eucaristía, el mandatario hondureño realizó una ofrenda simbólica al pasar por el pasillo de escoltas con una vela y una rosa en sus manos, como muestra de devoción a la patrona de Honduras, conocida popularmente como "La Morenita".

Durante la misa, Nasry Asfura citó el pasaje bíblico de Génesis 3:14-16.