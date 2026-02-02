Trabajos en colector pluvial retrasa bulevar Infop-Providencia

La pavimentación desde el bulevar de la 33 hasta la colonia La Providencia siguen y se espera finalizar los trabajos en el primer semestre de este año.
El proyecto tiene una inversión municipal de L81,005,463.62, financiada con fondos propios provenientes de los impuestos de los sampedranos.
Muchos conductores que transitan por la vía han consultado cuál es la tardanza del proyecto y la respuesta es por la construcción de un macrocolector de aguas pluviales que es parte de la pavimentación.
El objetivo es mejorar la calidad de vida con la pavimentación, pero también mitigar las inundaciones en la zona y que el colector sirva para transportar todas las aguas pluviales.
El gerente de infraestructura, Luis Beltran, explicó que se está trabajando en la fundición de losas de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor.
Explicó que también se está realizando el encofrado y armado de acero de la losa superior del canal de descarga del embaulado, así como trabajos de terracería para la fundición, la próxima semana, de pavimento en el tramo que conecta a Residencial Palos Verdes.
El alcalde Roberto Contreras manifiesta que la obra contribuirá a descongestionar el bulevar del Sur y mejorar la movilidad en la zona.
Ya habilitamos la primera etapa de este proyecto desde Infop hasta Residencial Palos Verdes y ya está siendo utilizado por los conductores informó el alcalde.
Sobre la demora en la finalización de la obra, informó que se debe al embaulamiento del canal de aguas lluvias, “porque si la quebrada no se embaulaba, de nada servía el proyecto y es ahí donde hemos tenido algunos atrasos, pero este proyecto es maravilloso para todo el sector Chamelecón”.
En noviembre se entregó la primera etapa de este importante proyecto que contribuirá a descongestionar el bulevar del Sur y mejorar la movilidad en la zona.
“Estamos caminando sobre la pavimentación, un proyecto muy importante que estará descongestionando todo el bulevar del Sur, con su iluminación”, manifestó el edil.
Directamente, beneficiará a unos 180 mil habitantes de unas 70 colonias del sector Chamelecón, así como a todas las personas que a diario transitan por el bulevar del Sur.
Una de las obras que los sampedranos piden a las autoridades municipales es una solución o soluciones para el congestionamiento que se forma en el bulevar del sur considerado un dolor de cabeza para los sampedranos.
Plan de inversión 2026
De acuerdo al plan de inversión en infraestructura del 2026 no hay en el componente de red vial ninguna obra para el bulevar del sur, por lo que tendrán que buscar alternativas para solucionar el problema vial en esta vía.
Cabe señalar que el alcalde Contreras anunció que se presentará un paquete de obras a la presidencia de la república de proyectos que necesita la ciudad y se espera que entre ellas exista una solución para el bulevar del sur.