Trabajos en colector pluvial retrasa bulevar Infop-Providencia

San Pedro Sula, Honduras

La pavimentación desde el bulevar de la 33 hasta la colonia La Providencia siguen y se espera finalizar los trabajos en el primer semestre de este año.

El proyecto tiene una inversión municipal de L81,005,463.62, financiada con fondos propios provenientes de los impuestos de los sampedranos.

Muchos conductores que transitan por la vía han consultado cuál es la tardanza del proyecto y la respuesta es por la construcción de un macrocolector de aguas pluviales que es parte de la pavimentación.

El objetivo es mejorar la calidad de vida con la pavimentación, pero también mitigar las inundaciones en la zona y que el colector sirva para transportar todas las aguas pluviales.

El gerente de infraestructura, Luis Beltran, explicó que se está trabajando en la fundición de losas de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor.

Explicó que también se está realizando el encofrado y armado de acero de la losa superior del canal de descarga del embaulado, así como trabajos de terracería para la fundición, la próxima semana, de pavimento en el tramo que conecta a Residencial Palos Verdes.

El alcalde Roberto Contreras manifiesta que la obra contribuirá a descongestionar el bulevar del Sur y mejorar la movilidad en la zona.