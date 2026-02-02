Luis Fonsi: "El triunfo de Bad Bunny es un triunfo para la música latina"

Madrid, España.

La victoria de Bad Bunny en los Grammy es "un triunfo para él y para la música latina", aseguró este lunes el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, sobre el Grammy al álbum del año conseguido por su compatriota, la primera vez que un trabajo en español se impone en esa categoría.

"Me levanté muy temprano para ver la noticias y lo celebro como si mi hermano hubiese ganado. Es grande lo que ha hecho porque es un triunfo para él, que se merece todo lo que está viviendo, pero también para la música latina, para mi país, para nuestro idioma", dijo Fonsi en una entrevista con EFE en Madrid para presentar su nuevo tema, 'Cambiaré'.

El boricua remarcó que el galardón conseguido por Bad Bunny no ha sido en la categoría latina, si no en la principal, el que "quizá sea el premio más importante de los grandes".

"Y él se para ahí, a hablar en español, bueno en inglés también (al recoger sus premios), pero creo que es un triunfo para todos", subrayó.

Bad Bunny, arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) al recoger uno de los tres Grammy que ganó: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos".