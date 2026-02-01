Justin Bieber cantó en ropa interior en los Grammy 2026

Justin Bieber hizo un regreso triunfal en su primera gran actuación en casi cuatro años, en los Premios Grammy 2026.
El cantante de "Daisies" subió al escenario para interpretar "YUKON" en Los Ángeles el domingo por la noche, vestido únicamente con unos calzoncillos brillantes, que dejaban ver su extensa colección de tatuajes en la parte superior del cuerpo.
Bieber, quien tocó una guitarra morada durante la discreta actuación acústica mientras su esposa Hailey observaba, también parecía llevar calcetines, mientras una alfombra se extendía bajo sus pies.
En un momento dado, se colgó la guitarra a la espalda y, abrazándose a sí mismo, cantó la letra con pasión. Casi al final de la canción, Bieber simplemente salió del escenario.
Si bien Bieber, de 31 años, ha tenido algunas apariciones en el escenario a lo largo de los años, su última actuación importante fue cuando emprendió su gira Justice World Tour en 2022.
Problemas de salud
La cuarta gira de conciertos del ganador del Grammy comenzó en febrero de 2022 y finalizó abruptamente en septiembre de 2022 debido a problemas de salud.
En ese momento, anunció la cancelación de los 70 conciertos restantes programados para 2023 tras luchar públicamente contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que le dejó el rostro "parcialmente paralizado".
“Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, viajé a Europa para continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me afectó mucho”, dijo Bieber en un video de Instagram.
“Me voy a recuperar y estoy haciendo muchos ejercicios faciales para que mi rostro vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad”, continuó. “Solo es cuestión de tiempo, y no sabemos cuánto tiempo pasará, pero todo irá bien”.
Recientemente, el cantante de “Yukon” sorprendió a sus fans al acompañar a SZA en el escenario para la parada de su Grand National Tour con Kendrick Lamar en Los Ángeles el pasado mayo.