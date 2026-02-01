Justin Bieber cantó en ropa interior en los Grammy 2026

Los Ángeles.

Justin Bieber hizo un regreso triunfal en su primera gran actuación en casi cuatro años, en los Premios Grammy 2026.

El cantante de "Daisies" subió al escenario para interpretar "YUKON" en Los Ángeles el domingo por la noche, vestido únicamente con unos calzoncillos brillantes, que dejaban ver su extensa colección de tatuajes en la parte superior del cuerpo.

Bieber, quien tocó una guitarra morada durante la discreta actuación acústica mientras su esposa Hailey observaba, también parecía llevar calcetines, mientras una alfombra se extendía bajo sus pies.

En un momento dado, se colgó la guitarra a la espalda y, abrazándose a sí mismo, cantó la letra con pasión. Casi al final de la canción, Bieber simplemente salió del escenario.

Si bien Bieber, de 31 años, ha tenido algunas apariciones en el escenario a lo largo de los años, su última actuación importante fue cuando emprendió su gira Justice World Tour en 2022.