Anécdotas de los Grammy: cuando Drake rechazó su premio y Lady Gaga se disfrazó de huevo

Los Premios Grammy 2026 —oficialmente la 68ª edición de los Annual Grammy Awards— se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque son considerados uno de los máximos reconocimientos de la industria musical, no siempre han estado exentos de momentos inesperados y situaciones incómodas que han sorprendido tanto a artistas como a espectadores. Desde actuaciones polémicas hasta errores de anuncio, los escenarios de la ceremonia han sido testigos de incidentes que van más allá del glamour y la música, dejando huellas que la audiencia recuerda mucho después de que caen los reflectores. A continuación te dejamos algunos de los momentos más extraños, embarazosos y sorprendentes que han marcado la historia reciente de los Grammy.

1. Cuando Helen Reddy dijo que Dios era mujer

En la ceremonia de los premios Grammy de 1973, una breve frase pronunciada desde el escenario desató una polémica que trascendió la música y se instaló en el debate cultural de la época. Al recibir el galardón a Grabación del Año por su canción "I Am Woman", la cantante australiana Helen Reddy cerró su discurso de agradecimiento con una expresión que resonó con fuerza: ""Quiero agradecer a Dios, porque ella hace todo lo posible". La elección deliberada del pronombre femenino no fue un lapsus ni una improvisación inocente. Reddy era, en ese momento, una de las voces más visibles del movimiento feminista en la industria musical, y su tema se había convertido en un himno de empoderamiento femenino en Estados Unidos y otros países. La reacción no se hizo esperar. Mientras sectores del público celebraron el gesto como una provocación simbólica contra la tradición patriarcal y el lenguaje religioso dominante, otros lo consideraron una falta de respeto o una declaración innecesariamente polémica.

2. Drake rechazó su propio Grammy

En los premios Grammy de 2019, Drake protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al poner en duda, de forma indirecta pero contundente, el valor del galardón que acababa de recibir. Al aceptar el premio a Mejor Canción de Rap por “God’s Plan”, el rapero canadiense aprovechó su discurso para lanzar un mensaje que fue interpretado como una crítica frontal a la industria musical y al propio sistema de premios. Drake comenzó agradeciendo de manera convencional, pero pronto se desvió del tono habitual de celebración. “Este premio no significa realmente nada. Ya has ganado si tienes gente que está cantando tus canciones palabra por palabra, si eres un héroe en tu ciudad natal”, dijo. Y añadió: “Mira, si hay gente que tiene trabajos normales que sale bajo la lluvia y la nieve, gastando dinero para comprar entradas para ver tus shows, no necesitas esto aquí. Ya has ganado”. La reacción fue inmediata. Mientras parte del público aplaudió el discurso como un gesto honesto y necesario, la transmisión televisiva cortó abruptamente sus palabras, alimentando aún más la percepción de incomodidad por parte de la organización. El fragmento incompleto del discurso se viralizó en redes sociales y reforzó la idea de que Drake había “rechazado” simbólicamente el premio, aun teniéndolo en las manos.

3. El día que Lady Gaga llegó a los Grammy dentro de un huevo

La alfombra roja de los premios Grammy ha sido escenario de innumerables gestos excéntricos, pero pocos tan desconcertantes y comentados como el que protagonizó Lady Gaga en 2011, cuando llegó a la ceremonia encerrada dentro de un enorme huevo translúcido, transportada por varios asistentes vestidos de blanco. Mientras fotógrafos y comentaristas intentaban descifrar el significado del objeto, la artista permanecía inmóvil en su interior, sin responder preguntas. Según su equipo, la cantante estaba “incubándose” antes de su actuación, una explicación que solo aumentó el misterio. El huevo no era un simple accesorio. Diseñado en colaboración con el modista Hussein Chalayan, formaba parte de una narrativa conceptual que culminaría minutos después sobre el escenario. Al interpretar “Born This Way”, Lady Gaga “nació” simbólicamente del huevo, conectando la puesta en escena con el mensaje central de la canción: la identidad, la autoaceptación y el derecho a existir sin pedir permiso.

4. Nicki Minaj fue escoltada por un falso papa