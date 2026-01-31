  1. Inicio
La serie mexicana ‘Carlota’ inicia su rodaje en España con Belinda como protagonista

La miniserie mexicana abordará "desde una perspectiva contemporánea" el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867).

  31 de enero de 2026
  • Agencia EFE
Así luce Belinda con su nuevo look para la serie de 'Carlota'.

 Foto: EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Ciudad de México.

La miniserie mexicana 'Carlota', que abordará "desde una perspectiva contemporánea" el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), arranca su rodaje en España acompañada por la cantante Belinda, con el rol protagónico, y por el español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México.

De acuerdo con información compartida por HBO Max y Sony Pictures Television, la producción reimagina el momento en que los aristócratas europeos, con sus ideales progresistas, entran en conflicto con los valores y el control de la corte.

Con la creatividad de Carlos Quintanilla Sakar (‘Control Z’) y la guionista Adriana Pelusi (‘Nadie nos va a extrañar’), esta miniserie -rodada en distintas locaciones de España y América Latina- promete “desafiar las narrativas históricas tradicionales” explorando, incluso con un toque de humor, el poder, la traición y la política.

El retrato de uno de los momentos más relevantes del México del siglo XIX contará con un elenco destacado en el ámbito hispanohablante, pues además de la participación de Belinda y Jaime Lorente -reconocido por su trabajo en ‘La casa de papel’-, el actor español Miguel Ángel Silvestre dará vida al militar Van der Smissen, mientras que la mexicana Mabel Cadena interpretará a la princesa Josefa.

En el reparto mexicano también figuran Sebastián Zurita (‘Cómo sobrevivir soltero’), quien encarnará al militar Leonardo Márquez, y Bárbara de Regil (‘Rosario Tijeras’), quien dará vida a la aristócrata de la corte Enriqueta Villalpando.

También contará con la actuación española de Álvaro Rico (‘Élite’) como Leopoldo II, hermano de Carlota, y de Clara Alvarado (‘La casa de papel’), quien interpretará a la condesa Paula Kolonitz.

La serie estará dirigida por la dupla latinoamericana conformada por la mexicana Ana Lorena Pérez Ríos, quien participó en la codirección de la exitosa serie 'Como agua para chocolate', y el cubano-uruguayo Alejandro Bazzano, un veterano de la industria que ha estado al frente de producciones como ‘La casa de papel’ e ‘Inés del alma mía’.

Con la producción de Sony Pictures Television, esta miniserie -que inicia su periodo de rodaje en España antes de trasladarse a otros destinos de América Latina- estará disponible próximamente en la plataforma HBO Max.

