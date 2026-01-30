El álbum '21' de la británica Adele cumple 15 años con un récord de ventas histórico

Dublín.

El álbum '21' de la cantante británica Adele cumple este mes 15 años y da a la cantante un buen motivo de celebración, pues se ha convertido en el disco femenino más vendido de todos los tiempos con más de 56 millones de copias.

El trabajo de la artista londinense, de 37 años de edad, superó oficialmente esta semana un récord que mantenía Whitney Houston desde 1992 con 'El Guardaespaldas', banda sonora de la película homónima.

Con 56.375.000 ejemplares vendidos, frente a los 56.372.000 de la estadounidense-, '21' logró el miércoles un hito histórico para un trabajo creado hace tres lustros en un mercado cambiante.

El disco catapultó a Adele al estrellato internacional en un momento en que comenzaban a dominar las descargas digitales y transmisiones en directo (streaming), lo que da aún más valor a las cifras de ventas del formato físico frente a un rival icónico del siglo pasado.

El análisis de la web ChartMasters, que recopila datos de álbumes, sencillos, reproducciones y descargas, confirma el estatus de culto que ha alcanzado el segundo trabajo de la cantautora inglesa, tras su debut en 2008 con '19'.