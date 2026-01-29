Erik "El Charro" se refiere a Mayra Alejandra como "esto", y recibe críticas en redes sociales

El creador de contenido Erik Roberto, "El Charro", ha recibido un sinfín de críticas en redes sociales luego de expresarse de forma despectiva de su expareja, Mayra Alejandra.
Y es que el tiktoker de origen mexicano compartió un video en donde dice que él no ha perdido a su familia, solo a su ex. Asimismo, expresó que él sigue siendo un padre bueno y presente para sus hijos.
Pero lo que llamó la atención fue cuando se refirió a Mayrita como "esto".
"Amigos la gente me dice, la gente me dice te has de sentir muy mal porque perdiste a tu familia... No mis señores, yo perdí a "esto"., a ella (Mayra Alejandra), yo no perdí a mis hijos, no se confundan", dijo Erik Roberto mientras mostraba en el video una imagen de Mayra Alejandra en la que aparece sin maquillaje y en un ángulo poco favorecedor.
"Perdí a una mujer que ya no me hacía feliz. Pero no perdí a mis hijos. Ellos son mi vida entera. Y aunque la vida cambie, una cosa es segura: siempre estaré presente en sus vidas. Porque un padre de verdad no se va...un padre de verdad permanece.Voy caminando, voy avanzando, no soy ni el primer divorciado ni el último divorciado", agregó El Charro y luego coreó parte de la canción, "Todo Lo Fue", del artista Lenin Ramírez, sin embargo, Erik Roberto cambió un poco parte de la letra y entonó: "Yo conozco su piel y no está tan chida pinche wey".
Los usuarios de las redes sociales tomaron esto último como una indirecta para Arturo, el entrenador físico de Mayrita, con quien ella ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas, aunque ninguno ha confirmado ni desmentido esta versión.
@frases.de.motivaci No le queda otra que reír para no llorar 🤮🤮 como lo aguantaste #mairaalejandraoficial #elcharroylamayrita #fly #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ New Sun - Chihei Hatakeyama
Seguidores de Mayra Alejandra arremeten contra El Charro
Este video que compartió Erik Roberto desató una ola de críticas hacia él, ya que los seguidores de Mayra Alejandra comentan que El Charro no debería exponer una foto poco favorecedora de ella ni referirse a la madre de sus hijos como "esto".
"Un padre de verdad no habla mal de la madre de sus hijos, el simple hecho de haberte regalado tres bendiciones es motivo para respetarla. Aplícate Charrita", " Quiere tratar de humillar a Mayra colocando una foto de ella sin maquillaje, y aún así ella se ve hermosa al natural, y ni Erik ni su novia serán tan bonitos como Mayra nunca, jamás. Y lo peor no es no ser agraciado físicamente, lo peor es ser una persona tan detestable y mala por dentro. Busca ayuda psiquiátrica", "Ella ya no era feliz contigo ella fue quien te dejó".
"El loco eres tú bebé así que por más que te ardas y digas ... Ella ganó", "Charrito, no hay necesidad de tanta burla, sea lo que sea la amaste es la mamá de tus hijos y siempre la vas a querer a tu manera, pero eso de estar hablando mal de ella pues no está bien porque te dio tres bendiciones", son algunos de los comentarios de los internautas.
@exclusivasdetiktokeros #el @Erik Roberto El Charro dice #que #perdio #esto🤔 ♬ sonido original - CHISME DE TIKTOKEROS Y FAMOSOS
También varios creadores de contenido se han pronunciado al respecto y han coincidido que se trata de una acción despreciable.
@sighfridfz eriC: Ésta es para vos. #mayraalejandra #sighfridfz #sighfridfz2 #seacaboelcirco #lasprimas🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @Erik Roberto El Charro ♬ original sound - SighfridFZ