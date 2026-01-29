Erik "El Charro" se refiere a Mayra Alejandra como "esto", y recibe críticas en redes sociales

Texas.

El creador de contenido Erik Roberto, "El Charro", ha recibido un sinfín de críticas en redes sociales luego de expresarse de forma despectiva de su expareja, Mayra Alejandra.

Y es que el tiktoker de origen mexicano compartió un video en donde dice que él no ha perdido a su familia, solo a su ex. Asimismo, expresó que él sigue siendo un padre bueno y presente para sus hijos.

Pero lo que llamó la atención fue cuando se refirió a Mayrita como "esto".

"Amigos la gente me dice, la gente me dice te has de sentir muy mal porque perdiste a tu familia... No mis señores, yo perdí a "esto"., a ella (Mayra Alejandra), yo no perdí a mis hijos, no se confundan", dijo Erik Roberto mientras mostraba en el video una imagen de Mayra Alejandra en la que aparece sin maquillaje y en un ángulo poco favorecedor.

"Perdí a una mujer que ya no me hacía feliz. Pero no perdí a mis hijos. Ellos son mi vida entera. Y aunque la vida cambie, una cosa es segura: siempre estaré presente en sus vidas. Porque un padre de verdad no se va...un padre de verdad permanece.Voy caminando, voy avanzando, no soy ni el primer divorciado ni el último divorciado", agregó El Charro y luego coreó parte de la canción, "Todo Lo Fue", del artista Lenin Ramírez, sin embargo, Erik Roberto cambió un poco parte de la letra y entonó: "Yo conozco su piel y no está tan chida pinche wey".

Los usuarios de las redes sociales tomaron esto último como una indirecta para Arturo, el entrenador físico de Mayrita, con quien ella ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas, aunque ninguno ha confirmado ni desmentido esta versión.