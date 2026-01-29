Supremo dice que está enamorado un "9.9 por ciento" de Milagro Flores

San Pedro Sula, Honduras.

El tiktoker hondureño Supremo ha confesado que sí le gustaría tener un hijo con la presentadora de televisión Milagro Flores.

Durante una entrevista en un live de TikTok, Supremo dijo que esos son sus planes con la bella conductora.

"Tengo dos hijos, un niño y una niña, la parejita. Son el amor de mi vida, mi motorsito", dijo Supremo en la conversación.

Tras esto, la entrevistadora le preguntó: "¿Y tienes planeado tener más hijos?", a lo que Supremo respondió: "El último, con la pareja que me case".

La entrevistadora también le consultó que "del 1 al 10, ¿cuánto estaba enamorado de Milagro Flores?", y él manifestó estar un 9.9% enamorado.

"¿Por qué falta un uno por ciento?", preguntó la chica, y Supremo contestó entre risas: "Está loca Milagro, es capaz de tramparme p***".

Durante varios meses, Supremo y Milagro Flores han mantenido una relación intermitente, pero hasta el momento, no han formalizado su unión. Sin embargo, en redes sociales se dejan ver muy cariñosos y compartiendo momentos especiales.

Mira el video: