Precio de los combustibles en Honduras a partir del 2 de febrero

Los precios de los combustibles en Honduras volverán a subir a partir del lunes 2 de febrero, de acuerdo con la nueva estructura de precios publicada por la Secretaría de Energía (SEN).
Las variaciones aplican tanto para Tegucigalpa como para San Pedro Sula, con incrementos en la mayoría de los carburantes, mientras algunos continúan subsidiados por el Gobierno.
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, la gasolina Súper pasará a costar 98.05 lempiras, tras un aumento de 1.02 lempiras. La gasolina regular tendrá un precio de 88.45 lempiras, con una variación al alza de 0.53 centavos, respaldada por el subsidio gubernamental.
El queroseno registrará uno de los mayores incrementos, porque subirá 1.93 lempiras y costará 73.12 lempiras, mientras que el diésel aumentará 0.86 centavos, alcanzando los 82.62 lempiras, también subsidiado.
Además, el GLP doméstico en San Pedro Sula se mantendrá en 216.99 lempiras y el GLP vehicular subirá 0.13 centavos, fijando su nuevo precio en 40.62 lempiras.
La #SENavanza confirma la nueva estructura de precios de los combustibles vigente a partir del próximo lunes.— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) January 30, 2026
Además, se reitera que por decisión de la @hnpresidencia se extiende el congelamiento de precios de el Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Por otra parte, se confirma que... pic.twitter.com/b1tteYpzYP
Precios en Tegucigalpa
Por tercera semana consecutiva, los precios de los combustibles registrarán aumentos, iniciando febrero de 2026 con una tendencia alcista en todos los carburantes.
El queroseno tendrá la mayor variación al subir 1.89 lempiras en el Distrito Central, por lo que pasará a costar 75.70 lempiras por galón.
La gasolina superior de 95 octanos se encarecerá 98 centavos y su nuevo valor en bomba será de 100.62 lempiras, rebasando una vez más esta barrera.
A 85 centavos más caro se venderá el galón de diésel para cotizarse en 85.23 lempiras durante el primer septenario de febrero.
En el caso de la gasolina regular que se compra a 90.53 lempiras, los capitalinos la adquirirán a 91.03 lempiras, es decir 50 centavos adicionales.
Aunque el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular reportó cuatro rebajas esa propensión se revertirá, por lo que los consumidores pagarán 13 centavos de incremento por galón y su valor será de 44.15 lempiras.