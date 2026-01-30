Precio de los combustibles en Honduras a partir del 2 de febrero

San Pedro Sula, Honduras

Los precios de los combustibles en Honduras volverán a subir a partir del lunes 2 de febrero, de acuerdo con la nueva estructura de precios publicada por la Secretaría de Energía (SEN). Las variaciones aplican tanto para Tegucigalpa como para San Pedro Sula, con incrementos en la mayoría de los carburantes, mientras algunos continúan subsidiados por el Gobierno.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina Súper pasará a costar 98.05 lempiras, tras un aumento de 1.02 lempiras. La gasolina regular tendrá un precio de 88.45 lempiras, con una variación al alza de 0.53 centavos, respaldada por el subsidio gubernamental.

El queroseno registrará uno de los mayores incrementos, porque subirá 1.93 lempiras y costará 73.12 lempiras, mientras que el diésel aumentará 0.86 centavos, alcanzando los 82.62 lempiras, también subsidiado. Además, el GLP doméstico en San Pedro Sula se mantendrá en 216.99 lempiras y el GLP vehicular subirá 0.13 centavos, fijando su nuevo precio en 40.62 lempiras.

La #SENavanza confirma la nueva estructura de precios de los combustibles vigente a partir del próximo lunes.



Además, se reitera que por decisión de la @hnpresidencia se extiende el congelamiento de precios de el Gas Licuado de Petróleo (GLP).



Por otra parte, se confirma que... pic.twitter.com/b1tteYpzYP — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) January 30, 2026

Precios en Tegucigalpa