Falta de insumos obliga al IHSS a suspender cirugías programadas

Tegucigalpa, Honduras.

La situación ha obligado al personal médico a limitar la atención únicamente a casos de emergencia, denunció este viernes el gremio médico.

Las cirugías programadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ) continúan sin realizarse debido a la falta de insumos básicos.

Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, explicó que la escasez de materiales esenciales ha paralizado los procedimientos quirúrgicos electivos en varios centros, afectando a pacientes que llevan meses esperando una intervención.

"Esta escasez viene arrastrándose desde hace varios días. Se trata de insumos que se utilizan a diario, como jeringas, bajalenguas, gasas y catéteres", señaló Rodas.

"Esto ha provocado que las cirugías electivas estén prácticamente suspendidas, muchas hasta nuevo aviso, cuando se cuente con los insumos necesarios", advirtió el galeno.

Ante esta situación, los médicos se han visto forzados a establecer prioridades, atendiendo únicamente emergencias como partos, accidentes y casos críticos, mientras las cirugías programadas permanecen en pausa.

El problema, según denunció, no se limita al área quirúrgica. También afecta la atención diaria en consulta externa y el abastecimiento de medicamentos, lo que impacta directamente en la calidad del servicio brindado a los derechohabientes.

"En este momento, por ejemplo, en la Periférica donde laboramos no hay bajalenguas para examinar a los pacientes desde hace tres meses; los guantes se consiguen a cuentagotas y, en general, también faltan muchos medicamentos, incluso vitaminas prenatales para las embarazadas, lo cual es vergonzoso", expresó.

Ante este panorama, Rodas hizo un llamado directo a las nuevas autoridades del país para que intervengan de manera inmediata y atiendan la crisis de abastecimiento en el Seguro Social.

"Es urgente que se ponga mano a esta situación y se supla de insumos y consumibles, no solo en el área quirúrgica, sino también en consulta externa y en todo el Seguro Social", enfatizó.