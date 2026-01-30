Hondureño será deportado por conducir sin licencia en Florida

Florida, Estados Unidos.

Un hondureño, residente en Lake Panasoffkee, Florida, Estados Unidos, fue detenido nuevamente por conducir sin contar con una licencia válida, según informaron las autoridades locales. Un oficial requirió una camioneta Toyota azul circulando cerca de Magnolia Plaza alrededor de las 8:40 a. m. del martes, según un informe de arresto del Departamento de Policía de Wildwood.

Al revisar la matrícula del vehículo, se reveló que el propietario registrado, Juan Aníbal Reyes Vargas, de 44 años, no tenía licencia de conducir. También había sido arrestado anteriormente, según el informe. La verificación de sus antecedentes reveló que en noviembre pasado ya había sido condenado por la misma falta en el condado de Sumter. Además, figuraba un incumplimiento relacionado con el pago de una multa de tránsito pendiente en el condado de Miami-Dade, de acuerdo con el reporte oficial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.