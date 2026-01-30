Técnico del Levante da buenas noticias sobre Kervin Arriaga: ¿se va a otro equipo?

Valencia, España.

Levante se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de España con apenas 17 puntos de 20 partidos desarrollados hasta los momentos. Están en zona de descenso.

"No hay bajas. Vamos a jugar como una final", fueron las primeras palabras del estratega en la previa del encuentro contra los colchoneros.

El estadio Ciutat de Valencia será testigo del juego que está planificado para comenzar desde las 11:30 de la mañana, hora de Honduras.

Luís Castro , entrenador del Levante , palpita el enfrentamiento que tendrán este sábado 31 de enero por la jornada 22 de la Liga Española 2025-2026 donde reciben al Atlético de Madrid .

Ante la consulta si el mercado de fichajes está cerrado en Levante, a raíz que el nombre del hondureño Kervin Arriaga ha sonado como posible venta al Génova o Atalanta de la Serie A italiana.

"Yo no doy por cerrado porque hay más días, yo pienso que nos quedamos con los jugadores que tenemos, pienso que nadie va a salir", sostuvo Luís Castro en la conferencia de prensa.

Y agregó sobre el tema: "Si llega una oferta muy buena, si el club dice que es buena opción se va a hacer. Yo pienso que la plantilla está bien".

Kervin Arriaga ha estado ausente de la titularidad en los últimos dos encuentros, frente a Real Madrid y Elche, y el técnico tiene claro el asunto antes de medirse a Atlético de Madrid.

"Ha entrenado bien, tal vez ha hecho la mejor semana de entreno desde que estoy aquí. La concurrencia da cosas más para todos, cuando todos pueden jugar es bueno para todos. Los que no han jugado trabajan", destacó.

Además: "Es un dolor más de cabeza, es un jugador como los otros, es importante. Todos saben que en primer lugar está Levante, no van a jugar siempre los mismos 11 y lo han visto, pero van a jugar aquellos que son mejores para el club en esos momentos".