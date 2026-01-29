Así luce Barry Keoghan como Ringo Starr en filme sobre The Beatles

Londres, Inglaterra.

El primer lanzamiento de marketing sobre las cuatro películas de los Beatles ya está aquí.

“The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, que se estrenará en cines en 2028, ha publicado un primer vistazo a los Fab Four a través de postales distribuidas en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool este jueves. Cabe mencionar que dicha institución fue cofundada por Paul McCartney.

Las tarjetas, presentadas en la cuenta de Instagram de la escuela y también publicadas por los estudiantes, muestran a los actores como sus respectivos miembros de la banda, incluyendo a Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Las películas también están protagonizadas por Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Harry Lloyd como George Martin, David Morrissey como Jim McCartney, Leanne Best como Mimi Smith, Bobby Schofield como Neil Aspinall, Daniel Hoffmann-Gill como Mal Evans, Arthur Darvill como Derek Taylor y Adam Pally como Allen Klein.

Las cuatro películas, cada una dirigida por Sam Mendes y desde la perspectiva de un Beatle diferente, se estrenarán el 7 de abril de 2028.

"Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado por desafiar la noción de lo que constituye una visita al cine", declaró Mendes cuando se anunció el proyecto multicine.

A continuación te mostramos las imágenes: