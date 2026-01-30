Comerciante de lácteos muere en trágico choque en carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.

Una fatal colisión se registró en la madrugada de este viernes 30 de enero en la carretera hacia Olancho, donde un comerciante de lácteos perdió la vida tras un fuerte impacto vehicular en el kilómetro ocho, a la altura de Promdeca.

La víctima fue identificada por las autoridades como José Jimmy Díaz, de 49 años de edad, originario del municipio de Cedros, Francisco Morazán, quien se desplazaba en un camión blanco utilizado para la distribución de productos lácteos.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, Díaz se dirigía desde la zona de Tamarindo hacia Comayagüela, donde comercializaba los productos, cuando su vehículo impactó contra la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada a un costado de la vía.