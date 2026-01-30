  1. Inicio
Comerciante de lácteos muere en trágico choque en carretera a Olancho

La víctima fue identificada por las autoridades como José Jimmy Díaz, de 49 años de edad, originario de Cedros, Francisco Morazán, quien se desplazaba en un camión blanco utilizado para la distribución de productos lácteos

La escena del accidente muestra la parte frontal del camión blanco completamente destruida.

 Foto: Cortesía redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Una fatal colisión se registró en la madrugada de este viernes 30 de enero en la carretera hacia Olancho, donde un comerciante de lácteos perdió la vida tras un fuerte impacto vehicular en el kilómetro ocho, a la altura de Promdeca.

La víctima fue identificada por las autoridades como José Jimmy Díaz, de 49 años de edad, originario del municipio de Cedros, Francisco Morazán, quien se desplazaba en un camión blanco utilizado para la distribución de productos lácteos.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, Díaz se dirigía desde la zona de Tamarindo hacia Comayagüela, donde comercializaba los productos, cuando su vehículo impactó contra la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada a un costado de la vía.

La parte frontal del camión quedó completamente destruida, provocando la muerte inmediata del conductor.

Testigos indicaron que el remolque del vehículo pesado sobresalía parcialmente hacia el carril, lo que habría reducido la visibilidad y el espacio de circulación en la carretera durante la madrugada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar las labores de rescate, ya que el cuerpo de la víctima quedó atrapado entre los hierros retorcidos del automotor.

Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Los restos mortales fueron trasladados al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa para la autopsia de ley.

Redacción La Prensa
