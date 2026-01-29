Supremo planea tener un hijo luego de casarse con Milagro Flores

El creador de contenido Supremo y Milagro Flores no bajan la expectativa sobre su relación sentimental, esto tras todo lo sucedido entre ellos desde que empezaron a conocerse hace más de seis meses.
Supremo, criticado por ciertas actitudes con Milagro Flores, también ha sido felicitado por sus muestras de cariño, las sorpresas y lo contundente que responde cuando le preguntan sobre "Milly".
Recientemente, "el Príncipe de Honduras" se abrió acerca de su vida personal, esta vez en un tono más serio que otras ocasiones. Le preguntaron si planea tener más hijos, ante lo cual su respuesta fue sólida.
"Él último con la pareja que me case", dijo sin especificar nombre, con lo cual la entrevistadora le consultó con quién se va a casar, y respondió: "Con la que Dios quiera".
La dama que le preguntaba expresó: "¿Con una que hemos visto por ahí, una amiga mía?"; obteniendo una respuesta sin redundar: "Sí, sí, esos son los planes". ¿Se aproxima la boda más mediática de la farándula hondureña?
"Dios es el que tiene escrito el destino", explicó Supremo, que también manifestó lo enamorado que está de la reconocida presentadora hondureña, diciendo que en una escala del 9 al 10, está enamorado un 9.9.
Lester Cardona, nombre real de "Supremo", ha revelado en sus redes sociales que tiene 4 hijos, cada uno con una madre diferente.
Ni el tiktoker de 31 años de edad ni Milagro Flores han oficializado una relación de noviazgo, ya que siempre que fueron consultados aseguraron que eran "amigos" o que se estaban conociendo.
Por su parte, Flores no tiene hijos, más bien se realizó un proceso de congelamiento de óvulos para ser madre en algunos tres años, ya que tiene 32 años y desea evitar complicaciones a futuro.
El congelamiento de tejido ovárico es un procedimiento en el cual se extrae, congela y almacena el tejido ovárico antes de comenzar el tratamiento. Esto evita que el tejido se dañe durante su tratamiento, de modo que pueda usarlo y así intentar quedar embarazada en el futuro.