Shakira: Los momentos que rompieron el internet

¡Shakira es la reina de romper el internet! Su presencia en redes es tan fuerte que tiene más de 94 millones de seguidores en Instagram y ostenta récords históricos como ser la primera persona en alcanzar los 100 millones de likes en Facebook. Por su pronta visita a Centroamérica, específicamente a El Salvador, recordemos los momentos más virales de la colombiana que han paralizado las redes.
La sesión con Bizarrap (Vol. 53) fue un terremoto digital. Frases como "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" se volvieron himnos instantáneos. Rompió cuatro récords Guinness, incluyendo ser la canción latina que más rápido llegó a los 100 millones de vistas.
El gesto de la lengua en el Super Bowl: Durante el show de medio tiempo de 2020, su movimiento de lengua (un saludo tradicional árabe llamado zaghrouta) se convirtió en el meme más compartido del evento que se llevó a cabo en Miami y en donde compartió escenario con Jennifer López, Bad Bunny y JBalvin.
El "Champeta Challenge": Después de su actuación en el Super Bowl (2020), lanzó un reto de baile en TikTok que millones de personas replicaron, demostrando su poder para crear tendencias globales de baile.
El video de "Soltera": Sus publicaciones con otras artistas como Belinda, Kenia Os, Danna Paola, Karol G o Anitta para promocionar su tema "Soltera" generaron millones de interacciones en cuestión de horas.
La cantante colombiana rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel, reportó este jueves el medio especializado Billboard.
Con su gira, agotó entradas estadios de más de 10 países, provocando que sus fans compartieran videos de coreografías y cánticos masivos, generando tendencias en TikTok y X (Twitter). También multiplicó la viralidad los invitados sorpresas que tuvo en algunos conciertos.
Su llegada a Ecuador fue un acontecimiento cultural: más de 2.1 millones de interacciones en redes y 14.7 mil publicaciones relacionadas. Influencers de ese país y fans documentaron cada detalle, desde su arribo al aeropuerto hasta el concierto. La ciudad de Quito se transformó en un escenario digital, con hashtags que se volvieron tendencia regional.
¡Momento histórico! El 8 de diciembre de 2025, Shakira sorprendió a todos en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina al subir al escenario con sus hijos Milan y Sasha, logrando que ese momento se volviera viral. Los tres cantaron juntos "Acróstico", la balada que ella les dedicó originalmente. Shakira compartió después en sus redes que fue una experiencia "mágica" y el punto más alto de su gira por Latinoamérica.