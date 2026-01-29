Shakira: Los momentos que rompieron el internet

¡Shakira es la reina de romper el internet! Su presencia en redes es tan fuerte que tiene más de 94 millones de seguidores en Instagram y ostenta récords históricos como ser la primera persona en alcanzar los 100 millones de likes en Facebook. Por su pronta visita a Centroamérica, específicamente a El Salvador, recordemos los momentos más virales de la colombiana que han paralizado las redes.