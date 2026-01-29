Margot Robbie impacta en la premier de "Cumbres Borrascosas" junto a Jacob Elordi

Se debe a que esta nueva película se muestra desafiante ante el rigor histórico del biopic tradicional, llevando al extremo la subjetividad de su espectador, que se convierte, a su vez, en adaptador. Fennell, la directora, escribió este guion con las fantasías que le venían a la mente al leer la novela, de ahí que Jacob Elordi -el más guapo de los guapos- interprete a Heathcliff, cuando en el relato original se le retrata como turbio e indeseable.