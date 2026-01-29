Margot Robbie impacta en la premier de "Cumbres Borrascosas" junto a Jacob Elordi

Pocas artistas a día de hoy hacen el method dressing como Margot Robbie. Y es que ella fue la pionera, con ayuda de Andrew Mukamal, en esto de mimetizarse con los personajes en las alfombras rojas. Ahora prácticamente todos los estilistas de Hollywood conciben para sus clientas, las actrices, diseños inspirados en sus películas, creando así una poderosa alianza entre cine y moda.
Entonces, ¿cómo puede diferenciarse la estrella que lo empezó todo? Su look para la premier mundial de "Cumbres Borrascosas" da respuesta a esta pregunta, porque en vez de imitar los trajes del siglo XVIII, se puso un collar que tiene incluso más años que la novela. ¡Y perteneció a Elizabeth Taylor!
La intérprete lució un dramático vestidazo que se divide en dos partes; primero, un cuerpo de encaje ceñido como una segunda piel a su torso, seguido de una imponente falda tipo sirena, degradada del negro de la noche al rojo sangre. En nada se parece a los ropajes de Catherine Earnshaw, su personaje, que es una noble terrateniente de Yorkshire del Oeste a finales del siglo XVIII.
Se debe a que esta nueva película se muestra desafiante ante el rigor histórico del biopic tradicional, llevando al extremo la subjetividad de su espectador, que se convierte, a su vez, en adaptador. Fennell, la directora, escribió este guion con las fantasías que le venían a la mente al leer la novela, de ahí que Jacob Elordi -el más guapo de los guapos- interprete a Heathcliff, cuando en el relato original se le retrata como turbio e indeseable.
Así, cada uno de los looks de Margot en la promoción se basan en un fragmento del libro, que el estilista Andrew Mukamal ha reinterpretado con la misma ligereza. Aunque todavía no ha publicado la inspiración detrás de este conjunto, sabemos que se trata de un diseño a medida de Alta Costura de Schiaparelli por su similitud con otro diseño que se mostró en la pasarela de su colección Primavera/Verano 2026.
Presenta un corsé y una capa de encaje chantilly color negro, adornado con ojales metálicos dorados en la espalda, con una cascada de voluminosas capas de terciopelo y satén que creaban un efecto fumato entre rojo y negro.
No son menos sorprendentes los complementos que remataron el look, comenzando con unos pendientes personalizados de diamantes colgantes de 38 quilates en total, obra de Lorraine Schwartz, y un anillo vintage de corte 'navette' y estilo Eduardiano, hecho con diamantes y rubíes, que Mukamal fichó en Leighton Jewels.
El colofón fue, no obstante, la gargantilla que le cubría el escote de la actriz: un collar de Cartier con piedras del siglo XVII que perteneció a Elizabeth Taylor, ya que ella, además de ser un icono del cine, rompió récords con su inmensa colección de joyas. Quizá no lo sabías, pero tuvo hasta 270 piezas a su nombre.
Bosquejo del diseño del vestido utilizado por la actriz, el cual acompañó con el collar de origen indio con colgante de jade y diamantes en forma de corazón, rubíes incrustados y cadena de oro data de 1627 y, según relata la misma Taylor, fue un regalo de Burton por su 40 cumpleaños. Al conocerse la noticia, este declaró a la prensa: "Me hubiera gustado comprarle el Taj Mahal, pero el transporte hubiera costado demasiado".
Margot Elise Robbie es una actriz y productora australiana. Su filmografía incluye tanto películas taquilleras como independientes, y entre sus galardones incluye nominaciones a tres Premios Óscar, seis Premios BAFTA y cuatro Premios Globo de Oro.