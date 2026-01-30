Fallece Pedro Torres, icónico productor de Televisa, a los 72 años

Ciudad de México

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Pedro Torres , reconocido productor de Televisa , quien murió a los 72 años luego de una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El productor, responsable de proyectos emblemáticos como Gran Hermano, dejó una huella profunda en la televisión mexicana y en la industria audiovisual. Fue considerado uno de los pioneros en la introducción de formatos innovadores que marcaron una época en la pantalla nacional.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado emitido el 29 de enero de 2026, en el que expresó: “Con profundo dolor compartimos que nuestro querido Pedro Torres partió en paz, rodeado de su familia, tras enfrentar con valentía una enfermedad que nunca apagó su espíritu creativo ni su amor por la vida”.

Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas encargadas de controlar los músculos voluntarios. La ELA provoca debilidad progresiva, dificultades para hablar, moverse y respirar, y actualmente no tiene cura, aunque existen tratamientos que ayudan a ralentizar su avance.

En el mismo comunicado, la familia destacó: "Pedro fue un hombre apasionado, generoso y visionario. Su legado permanecerá en cada proyecto que impulsó y en cada persona que inspiró con su trabajo".

Torres estuvo casado en dos ocasiones. Su pareja actual, Saddy Abaunza , lo acompañó durante el proceso de su enfermedad y fue un pilar fundamental en sus últimos años. Anteriormente, el productor estuvo casado con Lucía Méndez , actriz y cantante, con quien mantuvo una relación ampliamente mediática en la década de los ochenta.

El productor deja tres hijos: Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, quienes también participaron en el comunicado familiar y agradecieron las muestras de cariño recibidas: “Nuestro padre nos enseñó a luchar, a crear ya nunca rendirnos. Hoy lo despedimos con amor y gratitud”.