Muere nieta del rapero Snoop Dogg

Estados Unidos.

La hija de Snoop Dogg, Cori Broadus, anunció la muerte de su pequeña Codi, 10 meses después de su nacimiento prematuro en febrero de 2025.

"El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi", escribió en una foto de Instagram Stories el sábado. En la foto en blanco y negro, Broadus acunaba a su bebé en un hospital. Añadió un emoji de alas de ángel al anuncio.

El prometido de Cori, Wayne Deuce, también compartió su Instagram Stories el fin de semana para expresar su dolor por su hija.

"He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux", escribió en una foto suya abrazando a la bebé. "Pero sé que estás en paz. Papá siempre te amará. Mi bebé", concluyó.