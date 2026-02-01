Muere nieta del rapero Snoop Dogg

La hija de Snoop Dogg, Cori Broadus, anunció la muerte de su pequeña Codi, 10 meses después de su nacimiento prematuro en febrero de 2025.
"El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi", escribió en una foto de Instagram Stories el sábado. En la foto en blanco y negro, Broadus acunaba a su bebé en un hospital. Añadió un emoji de alas de ángel al anuncio.
El prometido de Cori, Wayne Deuce, también compartió su Instagram Stories el fin de semana para expresar su dolor por su hija.
"He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux", escribió en una foto suya abrazando a la bebé. "Pero sé que estás en paz. Papá siempre te amará. Mi bebé", concluyó.
Problemas desde el nacimiento
Broadus, de 26 años, compartió el pasado 6 de enero que finalmente pudo traer a su bebé a casa después de 10 meses en la UCIN.
"Ya está en casa", escribió Broadus en una publicación de Instagram donde aparece acurrucándose con la bebé en la cama. "Gracias por cada oración, cada mensaje, cada muestra de amor. Dios los escuchó a todos".
El sábado compartió la publicación en sus Historias de Instagram y añadió: "¿20 días después? ¡Qué mal estoy!".
Cori anunció el nacimiento de su hija en una emotiva publicación en redes sociales el año pasado.
“La princesa llegó a los 6 meses”, escribió la empresaria de CHOC en una publicación de Instagram del 28 de febrero, junto a la foto de su piecito.
“Lloré y lloré, comparé y comparé, culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba. Pero pase lo que pase, Dios siempre me demuestra que me tiene”.
Añadió: “Mi bebé llegó hoy a las 25 semanas y ¡es la mejor! Gracias, Dios, por haberme permitido llegar hasta aquí”.
En Instagram Stories, compartió que la bebé nació por cesárea y que fue un éxito.