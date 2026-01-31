  1. Inicio
El grupo de chicas que integran Senos Ocurre indicaron que con la canción "Tap Tap" buscan llegar a nuevas audiencias a través del arte y la diversión.

Integrantes de Senos Ocurre incursionan en la música y lanzan su primera canción

Las integrantes de Senos Ocurre realataron que la idea de hacer la canción surgió de manera espontánea durante una jornada de grabación.
San Pedro Sula, Honduras

Senos Ocurre, un grupo de chicas que inició como podcast sampedrano en 2024, decidió dar un paso hacia la música y recientemente lanzó su primera canción denominda "Tap Tap".

La iniciativa marca un giro creativo para el colectivo, que busca llegar a nuevas audiencias a través del arte y la diversión hondureña.

Según Katherine Barahona, integrante del grupo, la idea surgió de manera espontánea durante una jornada de grabación.

“Fue un día de grabación en el que estábamos compartiendo todas, y una de las integrantes, Waldina, se le ocurrió montarnos a la ola de que ‘todos están cantando’ y que Senos Ocurre no podía quedarse atrás”, relató Barahona.

Tras la propuesta, el grupo contactó a los profesionales adecuados para producir la canción, y el proyecto rápidamente tomó forma.

“Llamamos a las personas indicadas para armar la canción y se hizo”, añadió Barahona, destacando la colaboración y el entusiasmo que surgió entre todas las integrantes.

Senos Ocurre está compuesto por Katherine Barahona, Marie Cantarero, Waldina Zaldívar, Diana Lara, Irina Canizales y Carolina Vásquez, quienes se mostraron motivadas a combinar su mensaje social con la expresión musical, demostrando que el arte puede ser un vehículo para la concienciación y la unión.

Sobre la canción, el grupo compartió un mensaje para sus seguidores: “Esta canción nació por hobby, por diversión y con mucho cariño. Lo único que esperamos es que la disfruten, se sumen al trend y la hagan suya. Y recuerden: los esperamos siempre en todas nuestras redes Senos Ocurre”.

Senos Ocurre con este lanzamiento busca no solo entretener, sino también generar impacto y acercarse a un público más amplio, transmitiendo su mensaje de forma creativa y accesible.

