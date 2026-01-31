Integrantes de Senos Ocurre incursionan en la música y lanzan su primera canción

San Pedro Sula, Honduras

La iniciativa marca un giro creativo para el colectivo, que busca llegar a nuevas audiencias a través del arte y la diversión hondureña.

Senos Ocurre, un grupo de chicas que inició como podcast sampedrano en 2024, decidió dar un paso hacia la música y recientemente lanzó su primera canción denominda "Tap Tap" .

Según Katherine Barahona, integrante del grupo, la idea surgió de manera espontánea durante una jornada de grabación.

“Fue un día de grabación en el que estábamos compartiendo todas, y una de las integrantes, Waldina, se le ocurrió montarnos a la ola de que ‘todos están cantando’ y que Senos Ocurre no podía quedarse atrás”, relató Barahona.

Tras la propuesta, el grupo contactó a los profesionales adecuados para producir la canción, y el proyecto rápidamente tomó forma.

“Llamamos a las personas indicadas para armar la canción y se hizo”, añadió Barahona, destacando la colaboración y el entusiasmo que surgió entre todas las integrantes.

Senos Ocurre está compuesto por Katherine Barahona, Marie Cantarero, Waldina Zaldívar, Diana Lara, Irina Canizales y Carolina Vásquez, quienes se mostraron motivadas a combinar su mensaje social con la expresión musical, demostrando que el arte puede ser un vehículo para la concienciación y la unión.

Sobre la canción, el grupo compartió un mensaje para sus seguidores: “Esta canción nació por hobby, por diversión y con mucho cariño. Lo único que esperamos es que la disfruten, se sumen al trend y la hagan suya. Y recuerden: los esperamos siempre en todas nuestras redes Senos Ocurre”.

Senos Ocurre con este lanzamiento busca no solo entretener, sino también generar impacto y acercarse a un público más amplio, transmitiendo su mensaje de forma creativa y accesible.