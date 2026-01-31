A sus 51 años, Carlos Baute asegura tener una "bendita genética"

Estados Unidos

Este aniversario llega acompañado del estreno de su nuevo sencillo “Quién mejor que tú” , una canción concebida para dedicar, compartir y conectar. Baute describe el tema como una propuesta con “afro beat y tonos muy alegres”, pensada para resaltar la importancia de “las cosas pequeñas” que dan sentido a la vida cotidiana.

A sus 51 años, Carlos Baute atraviesa un momento de plenitud que combina celebración personal y solidez artística, marcando tres décadas consecutivas de presencia en la música latina. El cantante venezolano asegura que continúa disfrutando su carrera “como en los inicios”, y atribuye este presente a la mezcla de pasión, constancia y lo que él mismo define como una “bendita genética” .

La inspiración, como es habitual en su repertorio, tiene un eje claro. “Siempre amor, me encanta amar, y ser amado. El amor es el motor de la vida”, expresa el artista, quien considera este sentimiento como la fuerza principal detrás de su proceso creativo.

El romanticismo, lejos de disminuir con los años, se ha fortalecido. Baute confiesa que la paternidad lo ha vuelto “más romántico todavía”, y reconoce que su familia representa un pilar emocional indispensable, además de una fuente constante de inspiración.

Su día a día transcurre entre momentos compartidos con su esposa e hijos, actividades al aire libre y cenas tempranas en familia, hábitos que, según él, contribuyen a mantener un equilibrio entre vida personal y profesional.

Mantenerse vigente durante treinta años, asegura, no es producto de la casualidad. Requiere “trabajar mucho, esforzarte muchísimo, tener mucha disciplina”. Para Baute, el mayor secreto es no detener nunca el proceso creativo: “Somos canciones, y así seguimos estando presentes”.

Este impulso lo lleva a escribir de forma permanente y a publicar música incluso cuando no estaba planeado, siempre que una canción logre transmitir lo que siente. Así ocurrió con su más reciente lanzamiento, que nació de manera espontánea.

El cuidado físico también ocupa un lugar importante en su rutina. Practica surf desde los 13 años, disfruta de la equitación en familia y realiza calistenia cinco veces por semana. La constancia es innegociable: “Aunque esté de viaje, necesito un gimnasio, con dos metros cuadrados me vale, no tengo excusa”.

En el ámbito alimenticio, el cantante admite que disfruta de la comida gracias a su “bendita genética delgada”, aunque en los últimos años ha optado por una dieta más ligera y la práctica del ayuno intermitente.