Así lucen los actores de la nueva saga de "The Beatles"

La saga de cuatro películas de 'The Beatles' dirigida por Sam Mendes reveló las primeras imágenes de los actores Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson caracterizados como los cuatro miembros de la banda de Liverpool.

Mescal ('Hamnet') dará vida a Paul McCartney, Keoghan ('Saltburn') a Ringo Starr; Quinn ('Stranger Things') se pondrá en la piel de George Harrison y Dickinson ('Babygirl') encarnará a John Lennon en un "evento cinematográfico" que llegará a los cines en abril de 2028.

La página oficial de 'The Beatles', y en sus redes sociales, publicó este viernes cuatro fotografías, una por cada actor, y acompañadas de la canción 'Come Together'.

Mescal aparece con el característico corte de pelo 'mop-top' popularizado por la banda, vestido con una camisa, corbata y un chaleco clásico con un fondo que recuerda al famoso bar 'The Cavern' de Liverpool.

Keoghan porta una camisa azul marino de lunares, una corbata estampada, unos auriculares al cuello y aparece junto a un micrófono en un estudio de grabación; al igual que Dickinson, como John Lennon, retratado con sus icónicas gafas redondas y tocando la guitarra mientras canta.

Por último, Quinn, como Harrison, está fotografiado mirando al frente, con semblante serio, mientras empuña la guitarra.