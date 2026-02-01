Carín León gana el Grammy a mejor álbum de música mexicana, incluida tejana

'Palabra De To’s (Seca)', el álbum de Carín León, ganó este domingo el Grammy a mejor proyecto de música mexicana (incluida tejana), una categoría en la que competía con 'MALA MÍA', de Fuerza Regida, Grupo Frontera; 'Y Lo Que Viene', de Grupo Frontera; 'Sin Rodeos', de Paola Jara y 'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)', de Bobby Pulido.

Este nuevo reconocimiento representa la segunda estatuilla para el cantante originario de Hermosillo, Sonora, y llega en un momento clave de su carrera, marcada por la expansión internacional y una propuesta que ha sabido evolucionar sin perder identidad.

En esta categoría, Carín León compitió directamente con nombres de peso como Fuerza Regida, Grupo Frontera y Bobby Pulido, lo que subraya el nivel de exigencia y relevancia del premio.

Aunque el intérprete no pudo asistir a la ceremonia, el galardón fue recibido por el compositor y productor Edgar Barrera, quien aprovechó la transmisión previa a la gala televisada para felicitar públicamente a Carín León y reconocer el trabajo detrás de un álbum que ha conectado con públicos dentro y fuera de México.

Palabra de To’s (Seca) es la versión extendida de "Palabra de To’s, un disco grabado originalmente en Hermosillo que se convirtió en uno de los proyectos más celebrados de su trayectoria.

Esta edición especial incluye cuatro temas inéditos y colaboraciones que ampliaron su alcance, entre ellas “Si Tú Me Vieras”, junto a Maluma, y “Me Está Doliendo” con Alejandro Fernández, piezas que abrieron nuevas puertas al diálogo entre la música regional mexicana y otros mercados.

La producción reunió a 28 compositores, en su mayoría mexicanos, bajo la curaduría de Edgar Barrera, lo que permitió construir un álbum sólido, diverso y coherente.

Este trabajo fue clave para reforzar la imagen de Carín León como un embajador contemporáneo de la música mexicana, capaz de cruzar fronteras sonoras sin perder sus raíces.

Este segundo Grammy también fortalece su presencia en Estados Unidos, donde ha ganado terreno con presentaciones en escenarios emblemáticos como el Grand Ole Opry y el RODEOHOUSTON, además de colaboraciones con artistas internacionales como Kacey Musgraves, Kane Brown y Leon Bridges, acercando la música mexicana a nuevas generaciones.