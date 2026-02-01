  1. Inicio
Steven Spielberg entra en el club de los EGOT tras ganar un Grammy

Steven Spielberg obtuvo su primer premio Grammy en la categoría de mejor película musical por 'Music By John Williams'.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 18:19 -
  • Agencia EFE
Steven Spielberg entra en el club de los EGOT tras ganar un Grammy

Steven Spielberg, de 79 años, es uno de los cineastas más exitosos de Hollywood.

Estados Unidos.
El célebre cineasta estadounidense Steven Spielberg se unió este domingo al selecto grupo de artistas en alzarse con los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (EGOT) al lograr un Grammy en la categoría a mejor película musical por 'Music By John Williams'.

Con la producción de este documental, el director de 'Jaws' ('Tiburón') obtuvo el reconocimiento de la Academia de la Grabación de los premios más importantes de la música internacional para conseguir el último de los cuatro premios EGOT, acrónimo de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Con esta candidatura, Spielberg amplía su palmarés de cuatro Emmys, un Tony por producir 'A Strange Loop' en 2022; y tres Óscar por 'La lista de Schindler' y 'Salvar al soldado Ryan'.

El club de los EGOT lo compone un selecto de grupo de artistas como Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend o el cantante y compositor británico Elton John, quien entró el año pasado tras ganar un Emmy por su documental de Disney+, 'Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium'.

EFE

