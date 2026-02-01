El Charro dice que no firmará el divorcio con Mayra Alejandra: "Seguirá siendo mi esposa"

Texas, Estados Unidos.

Continúa la polémica entre Erik Roberto "El Charro" y su expareja, Mayra Alejandra.

Y es que después de que el creador de contenido ya había aceptado algunas condiciones para firmar el divorcio, ahora se ha retractado y ha enviado un fuerte mensaje a su ex, y madre de sus tres hijos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Erik Roberto dijo que cambió de opinión, y que pedirá que se venda el rancho donde ambos vivieron durante varios años.

"Quiero decirte Mayrita, que eres mamoncilla, ya te vi haciendo entrevistas, de que me estás dando un super deal, porque solamente te estoy pidiendo dos caballos y mi trailita, pues mira, con todo respeto te chingaste Mayra, ya le di órdenes a mi abogado, quiero que vaya a que analicen cuánto vale la propiedad, se evalúe y quiero vender. Vendemos, pagamos el balance y lo justo, no estoy siendo mal hombre, quédate con la mitad y yo con la mitad", inició Erik Roberto en su publicación.

"Dale gracias a tu prepotencia y al pendejo del Sighfridfz (Un creador de contenido a quien Mayra ha concedido algunas entrevistas) tu amigo ese, porque no te voy a dar el divorcio Mayra, lo siento mucho, no lo siento en mi corazón, trabajé muy duro, me maté, al igual que tú, le chingamos duro para tener eso entonces a mí me gustaría salir por lo menos con un millón de dólares. Esa propiedad en el 2023 antes de construir el salón y la arena ya valía 5 millones, son 20 acres Mayra, cada acre como mínimo vale 50 mil dólares, así es que el balance o la deuda, que tú dices que hay una deuda inmensa, pues no tiene comparación si es que ese lugar se evalúa, nada más que bonito, voy hasta subir hasta el tope, si se valora en 5 millones pues pagamos el millón que se debe y nos dividimos", agregó El Charro.

