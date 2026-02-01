El Charro dice que no firmará el divorcio con Mayra Alejandra: "Seguirá siendo mi esposa"

Continúa la polémica entre Erik Roberto "El Charro" y su expareja, Mayra Alejandra.
Y es que después de que el creador de contenido ya había aceptado algunas condiciones para firmar el divorcio, ahora se ha retractado y ha enviado un fuerte mensaje a su ex, y madre de sus tres hijos.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Erik Roberto dijo que cambió de opinión, y que pedirá que se venda el rancho donde ambos vivieron durante varios años.
"Quiero decirte Mayrita, que eres mamoncilla, ya te vi haciendo entrevistas, de que me estás dando un super deal, porque solamente te estoy pidiendo dos caballos y mi trailita, pues mira, con todo respeto te chingaste Mayra, ya le di órdenes a mi abogado, quiero que vaya a que analicen cuánto vale la propiedad, se evalúe y quiero vender. Vendemos, pagamos el balance y lo justo, no estoy siendo mal hombre, quédate con la mitad y yo con la mitad", inició Erik Roberto en su publicación.
"Dale gracias a tu prepotencia y al pendejo del Sighfridfz (Un creador de contenido a quien Mayra ha concedido algunas entrevistas) tu amigo ese, porque no te voy a dar el divorcio Mayra, lo siento mucho, no lo siento en mi corazón, trabajé muy duro, me maté, al igual que tú, le chingamos duro para tener eso entonces a mí me gustaría salir por lo menos con un millón de dólares. Esa propiedad en el 2023 antes de construir el salón y la arena ya valía 5 millones, son 20 acres Mayra, cada acre como mínimo vale 50 mil dólares, así es que el balance o la deuda, que tú dices que hay una deuda inmensa, pues no tiene comparación si es que ese lugar se evalúa, nada más que bonito, voy hasta subir hasta el tope, si se valora en 5 millones pues pagamos el millón que se debe y nos dividimos", agregó El Charro.
No voy a firmar el divorcio. Mandemle este video a mi esposa Mayra Torres
"No cuentes conmigo, no hay divorcio, mándenle este video a la Mayrita, que se le quite lo prepotente... Pues vas a seguir gastando en abogados cabrona, vas a seguir, sigue portándote de mamoncita, deme mi lugar, yo fui el creador, yo fui la cabeza de ese lugar, no usted señorita, usted era mi acompañante, usted era mi esposa quien cuidaba a los niños, que tiene claro, claro mucho valor, verdad, pero de que me vaya con las manos vacías, solamente porque tú piensas que eso es lo que merezco y todas tus amigas y seguidoras cachetonas y pasadas de peso piensan eso, váyanse mucho al carajo, quiero la mitad y no hay divorcio, dile al abogado, no hay divorcio".
De nuevo se expresa de forma despectiva de Mayra Alejandra
Erik Roberto también expresó de forma negativa de Mayra y arremetió en contra de Arturo, el entrenador físico de la también creadora de contenido.
"No te voy a firmar, te chingaste, vas a seguir casada con este calidad de hombre, visionario, trabajador, deportista, quiero que siga siendo mi esposa, te sigues llamando Mayra Torres, nada de Mayra Villa, ese apellido de Villa es un asco, tu novio es un asco, pobretón, no tiene ni siquiera para comprarse una botellita de esas, así es que Arturo no vas a ser dueño de ese rancho, vela dejando, vete consiguiendo otra cachetona, vela dejando porque voy a pedir que se vende ese rancho, lo siento mucho Mayra, he dicho, lo siento mucho", concluyó el creador de contenido, visiblemente alterado.
Y como era de esperar, estas polémicas declaraciones generaron todo tipo de comentarios y reacciones en las redes sociales, en las que los seguidores de Mayra Alejandra aseguran que El Charro está actuando así desde el dolor y el despecho por haber sido abandonado, mientras que otros opinan que lo justo es que ambos obtengan el 50 por ciento.