Erik "El Charrito" tras cirugía en sus genitales: "Me quedó hermoso"

Texas, Estados Unidos.

El creador de contenido, Erik Roberto, mejor conocido en redes sociales como "El Charro" o "El Charrito", compartió con sus seguidores que por fin se sometió a una cirugía en sus genitales.

Días atrás, el también cantante había confirmado que pronto pasaría por el quirófano para un aumento en sus genitales, entre otros procedimientos estéticos.

El polémico tiktoker dijo que ahora sus "haters" ya no le podrán llamar "pito chico", como lo han hecho en tono de burla.

"Hoy me operaron, ahora sí se les acabó su PICO CHICO. Me quedó hermoso, parezco de 25. L.A Center la mejor clínica de estética y cirugía plástica", escribió El Charrito en sus redes sociales.

En un videoclip, El Charro explicó que como parte del proceso quirúrgico le realizaron un alargamiento y engrosamiento a su miembro viril, y, además de esto, le hicieron una liposucción.