Erik "El Charrito" tras cirugía en sus genitales: "Me quedó hermoso"

El creador de contenido, Erik Roberto, mejor conocido en redes sociales como "El Charro" o "El Charrito", compartió con sus seguidores que por fin se sometió a una cirugía en sus genitales.
Días atrás, el también cantante había confirmado que pronto pasaría por el quirófano para un aumento en sus genitales, entre otros procedimientos estéticos.
El polémico tiktoker dijo que ahora sus "haters" ya no le podrán llamar "pito chico", como lo han hecho en tono de burla.
"Hoy me operaron, ahora sí se les acabó su PICO CHICO. Me quedó hermoso, parezco de 25. L.A Center la mejor clínica de estética y cirugía plástica", escribió El Charrito en sus redes sociales.
En un videoclip, El Charro explicó que como parte del proceso quirúrgico le realizaron un alargamiento y engrosamiento a su miembro viril, y, además de esto, le hicieron una liposucción.
@erikroberto.elcharro Velo completo en mi face #elcharrito #erikroberto ♬ original sound - Erik Roberto El Charro
En otras publicaciones, El Charro muestra cómo los médicos analizan las diferentes zonas de su cuerpo y le explican cómo serán los procedimientos.
Durante todo este proceso, El Charro estuvo acompañado de su novia, la Chica Misteriosa, quien también se sometió a una cirugía estética recientemente.
Polémica separación
En los últimos meses, Erik El Charro ha estado en el ojo del huracán luego de su separación con Mayra Alejandra, también creadora de contenido.
Y es que Mayra decidió poner punto y final a su matrimonio con El Charro luego de 15 años de matrimonio. Fue durante estos años que ambos formaron El Charro y La Mayrita en redes sociales, un concepto sobre videos de parodia y el día a día de un matrimonio.
Los creadores de contenido también hacían reflexiones y daban consejos a las parejas.
@erikroberto.elcharro @La Center me encantó el aumento #erikroberto #elcharro ♬ original sound - Erik Roberto El Charro
Sin embargo, en recientes entrevistas Mayra Alejandra ha decidido contar su versión, asegurando que sufrió infidelidades y maltrato durante su unión con El Charro.
Erik Roberto no se ha quedado callado, y también ha despotricado en contra de su expareja, a quien acusa de querer quitarle la parte que le corresponde del rancho en el que ambos trabajaron, y de no permitirle que se comunique con los tres hijos que ambos procrearon.