Susana Giménez defiende a Julio Iglesias: "Es un caballero"

Buenos Aires, Argentina.

La presentadora argentina Susana Giménez señaló en las últimas horas que el cantante español Julio Iglesias es "un señor" y "un caballero" y minimizó un episodio ocurrido hace 20 años pero que se viralizó el miércoles en las redes, en el que el cantante español la besó en televisión contra su voluntad: "Siempre me daba besos, porque somos amigos".

"Siempre me daba besos porque somos amigos hace 50 años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro, es un caballero", expresó Giménez en declaración al canal América TV.

Consultada sobre la denuncias de abuso sexual presentadas contra Iglesias, la presentadora respondió "No tengo idea, no me meto".

Sin embargo, añadió: "Julio es un señor, realmente un señor, además lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso. Me da besos".

Giménez, de 81 años y una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, explicó además, en tono jocoso, que comentó con Miranda Rijnsburger, esposa de Iglesias, que este le "daba besos todo el tiempo", a lo que, dijo, le respondió: "Tú ya sabes cómo es Julio".