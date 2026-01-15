Hija de Yeison Jiménez conmueve con emotivas palabras durante homenaje

Colombia.

El mundo continúa de luto por la muerte de Yeison Jiménez. El cantante murió durante el pasado fin de semana tras un accidente aéreo. El miércoles 14 de enero se le realizó un homenaje en su natal Colombia, en el que se vivieron momentos muy emotivos, incluyendo el emotivo discurso de su hija.

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero. Esto, luego de que la avioneta en la que viajaba a Medellín se estrellara en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama. Desafortunadamente, tanto él como todos sus acompañantes fallecieron en el acto.

Su homenaje se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. Fue un evento abierto a todo público y el acceso fue totalmente gratis para que cualquier persona pudiera despedirse de él.