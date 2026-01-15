Hija de Yeison Jiménez conmueve con emotivas palabras durante homenaje

El mundo continúa de luto por la muerte de Yeison Jiménez. El cantante murió durante el pasado fin de semana tras un accidente aéreo. El miércoles 14 de enero se le realizó un homenaje en su natal Colombia, en el que se vivieron momentos muy emotivos, incluyendo el emotivo discurso de su hija.
Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero. Esto, luego de que la avioneta en la que viajaba a Medellín se estrellara en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama. Desafortunadamente, tanto él como todos sus acompañantes fallecieron en el acto.
Su homenaje se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. Fue un evento abierto a todo público y el acceso fue totalmente gratis para que cualquier persona pudiera despedirse de él.
La ceremonia estuvo llena de momentos emotivos y los familiares de Jiménez ofrecieron algunas palabras. Su pequeña hija también dio un discurso que hizo llorar a los presentes. La menor dijo estar muy agradecida por el tiempo que pasó con su papá.
También indicó que Yeison tenía el gran sueño de “verlos crecer” y estar con todos sus hijos hasta el final. Si bien afirmó que lo extrañará siempre, mencionó que siempre lo llevará en el corazón, pues está segura de que está “cuidándolos desde el cielo”.
Luz Mery Galeano, la madre de Yeison, también dedicó un lindo discurso en el que le prometió velar por toda su familia: “Hijo mío, vuela tranquilo. Ve al cielo. Aquí está tu heroína. “Hijo mío, vuela tranquilo. Ve al cielo. Aquí está tu heroína”, indicó.
De acuerdo con lo reportado por medios locales, tras el homenaje, los restos de Yeison Jiménez serán llevados al cementerio Jardines del Recuerdo, situado en Bogotá, donde recibirá sepultura de forma permanente.