Verónica Castro es hospitalizada de emergencia: “Tiene dolores en todos lados”

Verónica Castro, una de las actrices y conductoras mexicanas más queridas del medio artístico, encendió las alarmas tras reportarse que presuntamente había ingresado al hospital debido a las secuelas de un peligroso accidente.
Durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, conductora del programa, informó que Verónica Castro, tras recibir asesoría médica, presuntamente decidió internarse en el hospital por algunos días.
Lejos de lo que se pudiera pensar, no se debe a una cirugía de emergencia o enfermedad, sino a las secuelas del accidente que sufrió hace algunos años, cuando cayó de un elefante. Y es que, de acuerdo a lo informado, va a tomar terapias físicas.
“Este día (14 de enero) Verónica Castro, con la decisión de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital por unas terapias. Es que esa caída le llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner”, reveló.
La periodista destacó que ha enfrentado dolores muy “fuertes” a causa del incidente y por ello se someterá a un tratamiento para mejorar: “Son terapias”, expresó.
Todo ocurrió en 2004. En aquel entonces, Verónica Castro era la conductora de Big Brother VIP 3. Durante una transmisión, entró montada en un elefante. Debido a los ruidos de foto, el animal se descontroló.
Si bien la presentadora intentó sostenerse, las sacudidas provocaron que cayera con tal fuerza que su columna vertebral quedó con daños muy serios. A pesar de que continuó el programa con normalidad, poco después el dolor fue tal que tuvo que ser hospitalizada.