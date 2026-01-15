Verónica Castro es hospitalizada de emergencia: “Tiene dolores en todos lados”

México.

Verónica Castro, una de las actrices y conductoras mexicanas más queridas del medio artístico, encendió las alarmas tras reportarse que presuntamente había ingresado al hospital debido a las secuelas de un peligroso accidente.

Durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, conductora del programa, informó que Verónica Castro, tras recibir asesoría médica, presuntamente decidió internarse en el hospital por algunos días.

Lejos de lo que se pudiera pensar, no se debe a una cirugía de emergencia o enfermedad, sino a las secuelas del accidente que sufrió hace algunos años, cuando cayó de un elefante. Y es que, de acuerdo a lo informado, va a tomar terapias físicas.