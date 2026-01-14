Julio Iglesias dice que todo se va a aclarar y pronto dará su versión

Madrid.

Julio Iglesias ha dado este miércoles a la revista Hola sus primeras declaraciones en las que asegura que "todo se va a aclarar", después de que trascendiera este martes la denuncia de abusos sexuales que contra el cantante han hecho dos de sus ex empleadas.

Así mismo, Hola informa de que el entorno más cercano de Julio Iglesias niega "totalmente los hechos y muestran estupor ante lo que está sucediendo".

Según la revista, para Iglesias "no es el momento de hablar" aunque ese momento llegará "muy pronto", y refieren que se encuentra preparando su defensa y que, según el cantante, "todo se va a aclarar".

Hola! afirma que Iglesias quiere llegar al fondo de la cuestión "y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido".

Este miércoles se ha conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por Women's Link, presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante Julio Iglesias.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En una rueda de prensa, el equipo legal de Women's Link ha anunciado que el Ministerio Público les tomará declaración y que, además, lo harán en calidad de testigos protegidos.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, ha calificado sendas decisiones como "un paso muy importante en la búsqueda de la justicia" de ambas mujeres, al tiempo que ha dejado claro que "las autoridades están respondiendo de forma ágil".