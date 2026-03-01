Vientos del Caribe traerán lluvias este domingo 1 de marzo en Honduras

Cortés, Honduras.

Honduras registrará este domingo 1 de marzo condiciones climáticas mayormente secas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, durante la tarde se prevé el ingreso de humedad procedente del mar Caribe, impulsada por vientos del noreste y este, lo que podría generar precipitaciones débiles y aisladas en sectores del noroccidente, norte, centro y oriente del país. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias serían leves y dispersas, sin acumulados significativos en la mayoría de las regiones, por lo que no se esperan mayores afectaciones.

En cuanto a las temperaturas, en El Paraíso se prevé una máxima de 30 grados y una mínima de 18 grados, sin probabilidad de lluvias y con vientos del noreste a 10 kilómetros por hora. En Francisco Morazán se estiman 30 grados como máxima y 16 como mínima, con posibilidad de hasta 2 milímetros de precipitación y vientos del noreste y este a 10 kilómetros por hora. Para Gracias a Dios se esperan temperaturas entre 30 y 24 grados, con acumulados de hasta 3 milímetros de lluvia y vientos del este y sureste a 12 kilómetros por hora. En Intibucá el ambiente será más fresco, con una máxima de 24 grados y mínima de 12, sin precipitaciones previstas y vientos del noreste a 8 kilómetros por hora.

