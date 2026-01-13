  1. Inicio
Milagro Flores: "Supremo es un hombre libre"

La presentadora de televisión estaba en un "live" cuando comentó que le han estado haciendo preguntas sobre el tema de Supremo y Angélica Bulnes.

Milagro Flores pidió a sus seguidores no hacerle comentarios sobre el tema.

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de que en redes sociales circulara que la presentadora de televisión, Angélica Bulnes, reveló que a ella le gusta el tiktoker hondureño Supremo, ahora ha salido Milagro Flores a expresar su opinión al respecto.

La también presentadora de televisión estaba en un "live" de TikTok cuando comentó que le han estado enviando publicaciones sobre el tema de Supremo y Angélica Bulnes.

Milagro Flores pidió a sus seguidores que por favor no estén etiquetándola en publicaciones sobre esto, y aclaró que "Supremo es un hombre libre y que puede hacer lo que él quiera", descartando así los rumores que habían circulado sobre una reconciliación entre ambos.

"Ustedes vienen a tirar veneno y sembrar cizaña, yo no quiero saber chambres de nada. No me importa, no me interesa. No tengo nada qué decir. Así como yo, Supremo es un hombre libre, soberano e independiente. Él puede hacer con su vida lo que él quiera, él puede hacer sus "shippeos" (coquetear, filtrear) que tanto le gustan", expresó Milagro durante la transmisión.

"Él puede seguir haciendo sus relajos en redes, está bien. Solamente no me metan a mí. A mí no me tienen que mencionar, pueden hacer lo que quieran", agregó.

¿Reconciliación? Milagro Flores y sus hermosas fotos en Roatán
@viralvibes_hn Milagro dice que ella no quiere saber nada y que Supremo es hombre libre para hacer lo que el quiera #hchentretenimiento #hch #milagrosfloreshn #supremo #viral ♬ sonido original - ViralVibes_hn

Por otro lado, Supremo pidió a los internautas que por favor no hagan "shippeos" de él con otras chicas.

También pidió respeto para Milagro Flores, con quien mantuvo un vínculo romántico durante varios meses.

Sin embargo, esta historia llegó a su final el pasado diciembre, cuando la presentadora de televisión decidió alejarse del famoso tiktoker y creador de contenido.

