Milagro Flores: "Supremo es un hombre libre"

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de que en redes sociales circulara que la presentadora de televisión, Angélica Bulnes, reveló que a ella le gusta el tiktoker hondureño Supremo, ahora ha salido Milagro Flores a expresar su opinión al respecto.

La también presentadora de televisión estaba en un "live" de TikTok cuando comentó que le han estado enviando publicaciones sobre el tema de Supremo y Angélica Bulnes.

Milagro Flores pidió a sus seguidores que por favor no estén etiquetándola en publicaciones sobre esto, y aclaró que "Supremo es un hombre libre y que puede hacer lo que él quiera", descartando así los rumores que habían circulado sobre una reconciliación entre ambos.

"Ustedes vienen a tirar veneno y sembrar cizaña, yo no quiero saber chambres de nada. No me importa, no me interesa. No tengo nada qué decir. Así como yo, Supremo es un hombre libre, soberano e independiente. Él puede hacer con su vida lo que él quiera, él puede hacer sus "shippeos" (coquetear, filtrear) que tanto le gustan", expresó Milagro durante la transmisión.

"Él puede seguir haciendo sus relajos en redes, está bien. Solamente no me metan a mí. A mí no me tienen que mencionar, pueden hacer lo que quieran", agregó.

Mira el video: