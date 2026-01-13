¿Ariana Grande ya no está con Ethan Slater? esto se dice tras asistir sola a los Globos de Oro

La ausencia de Ethan Slater en la reciente ceremonia de los Globos de Oro volvió a encender las dudas sobre el estado actual de su relación con Ariana Grande.

Mientras la actriz desfilaba por la alfombra roja con un renovado look castaño y del brazo de su amigo de toda la vida, Doug Middlebrook, las especulaciones no tardaron en multiplicarse.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguraron al Daily Mail que, lejos de una ruptura, ambos atraviesan un momento estable y discreto. De acuerdo con el informante, ambos “están en un lugar sólido” tras meses de rumores que amenazaron con eclipsar la gira promocional de Wicked: For Good.

“Ariana dejó a Ethan en segundo plano mientras promocionaba la película. Ahora están como un matrimonio de muchos años: prefieren quedarse en casa, jugar juegos de mesa o ver series juntos, en lugar de salir a lugares elegantes”, explicó.

Cuando Wicked: For Good llegó a los cines en noviembre, Ariana Grande emprendió junto a Cynthia Erivo una intensa gira internacional de promoción que las llevó por Asia y Europa durante varias semanas.

Por su parte, Ethan Slater, quien interpreta a Boq, un personaje secundario en la cinta, asumió un perfil mucho más bajo. Su presencia se limitó a los estrenos de Nueva York y Londres y a una sola sesión de preguntas y respuestas con el elenco, una estrategia que, según las fuentes, fue completamente consensuada.

De hecho, durante toda la campaña promocional llamó la atención que la actriz y su novio evitaran posar juntos como pareja, apareciendo únicamente en fotos grupales con el resto del elenco.