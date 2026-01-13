¿Ariana Grande ya no está con Ethan Slater? esto se dice tras asistir sola a los Globos de Oro

La ausencia de Ethan Slater en la reciente ceremonia de los Globos de Oro volvió a encender las dudas sobre el estado actual de su relación con Ariana Grande.
Mientras la actriz desfilaba por la alfombra roja con un renovado look castaño y del brazo de su amigo de toda la vida, Doug Middlebrook, las especulaciones no tardaron en multiplicarse.
Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguraron al Daily Mail que, lejos de una ruptura, ambos atraviesan un momento estable y discreto. De acuerdo con el informante, ambos “están en un lugar sólido” tras meses de rumores que amenazaron con eclipsar la gira promocional de Wicked: For Good.
“Ariana dejó a Ethan en segundo plano mientras promocionaba la película. Ahora están como un matrimonio de muchos años: prefieren quedarse en casa, jugar juegos de mesa o ver series juntos, en lugar de salir a lugares elegantes”, explicó.
Cuando Wicked: For Good llegó a los cines en noviembre, Ariana Grande emprendió junto a Cynthia Erivo una intensa gira internacional de promoción que las llevó por Asia y Europa durante varias semanas.
Por su parte, Ethan Slater, quien interpreta a Boq, un personaje secundario en la cinta, asumió un perfil mucho más bajo. Su presencia se limitó a los estrenos de Nueva York y Londres y a una sola sesión de preguntas y respuestas con el elenco, una estrategia que, según las fuentes, fue completamente consensuada.
De hecho, durante toda la campaña promocional llamó la atención que la actriz y su novio evitaran posar juntos como pareja, apareciendo únicamente en fotos grupales con el resto del elenco.
Para algunos, esta distancia pública fue una señal de crisis. No obstante, personas cercanas al actor sostienen que Slater comprendió que el foco debía estar en la dupla Grande–Erivo, clave para el marketing del filme.
“Ethan sabe que Ariana y Cynthia eran el principal gancho de venta. Él es un profesional y entiende cómo funciona la industria”, aseguró la fuente.
Las preguntas sobre su relación también persiguieron a Ethan en televisión. En marzo, durante una aparición en el programa Today, el actor esquivó con visible incomodidad una consulta sobre cómo era “trabajar todos los días con tu novia”.
El artista se limitó a elogiar al elenco en general y calificando a Ariadna de “brillante” y a Cynthia de “remarkable”. Sus palabras, aunque medidas, fueron interpretadas como un intento de no alimentar titulares.
Pese a su bajo perfil público, Ethan Slater no ha dejado de apoyar a Ariana Grande en privado. El mes pasado estuvo entre bambalinas en Saturday Night Live para acompañarla cuando ella condujo el episodio especial de fin de año.
La relación entre ambos comenzó en 2022, durante el rodaje de Wicked en el Reino Unido, en un contexto que desató controversia, ya que ambos estaban casados.
Grande se separó de Dalton Gomez en febrero de 2023, mientras que Slater solicitó el divorcio de Lilly Jay en julio de ese mismo año, con quien tiene un hijo de tres años.
Las acusaciones de infidelidad marcaron el inicio de su romance, aunque la cantante negó haber engañado a su entonces esposo en una entrevista con Vanity Fair en 2024.