"La Chilindrina" hace su testamento y revela quiénes recibirán su fortuna

La actriz y comediante, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", generó preocupación en redes sociales después de conceder una entrevista en la que habló sobre su herencia y quiénes se quedarán con la fortuna que logró acumular a lo largo de su carrera.
A sus 79 años de edad, "La Chilindrina" es considerada una de las grandes figuras del entretenimiento gracias al trabajo que hizo en los programas "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado". En los últimos meses su estado de salud ha generado mucha preocupación.
A finales de 2025, María Antonieta de las Nieves, de 79 años de edad, superó una nueva hospitalización. A varios días de aquel episodio, la famosa que da vida a "La Chilindrina" habló con la revista de espectáculos TVNotas y dio nuevos detalles sobre la herencia que dejará.
En la plática con la revista, la protagonista de "El Chavo del Ocho" dijo que desde hace muchos años tiene listo su testamento en el que repartirá sus bienes y su fortuna. La comediante explicó que no quiere dejar problemas a sus hijos, por lo que tiene todo en regla.
"Desde hace muchos años (tiene listo su testamento). Yo tengo todo listo para el momento que Dios me quiera llevar, no dejar problemas a mis hijos", explicó.
En cuanto a su estado de salud, María Antonieta de las Nieves confesó que se siente muy bien y quiere seguir disfrutando de la vida.