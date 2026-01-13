"La Chilindrina" hace su testamento y revela quiénes recibirán su fortuna

México.

La actriz y comediante, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", generó preocupación en redes sociales después de conceder una entrevista en la que habló sobre su herencia y quiénes se quedarán con la fortuna que logró acumular a lo largo de su carrera.

A sus 79 años de edad, "La Chilindrina" es considerada una de las grandes figuras del entretenimiento gracias al trabajo que hizo en los programas "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado". En los últimos meses su estado de salud ha generado mucha preocupación.

A finales de 2025, María Antonieta de las Nieves, de 79 años de edad, superó una nueva hospitalización. A varios días de aquel episodio, la famosa que da vida a "La Chilindrina" habló con la revista de espectáculos TVNotas y dio nuevos detalles sobre la herencia que dejará.