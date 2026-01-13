“Adolescencia”: la miniserie que terminó, pero podría volver

Estados Unidos

El impacto de “Adolescencia” no se ha diluido con el paso de los meses. La miniserie criminal psicológica de Netflix, creada por Jack Thorne y Stephen Graham, continúa generando conversación incluso después de haber concluido su historia original como una producción limitada. Estrenada en marzo de 2025 con apenas cuatro episodios, la serie se convirtió rápidamente en uno de los títulos más vistos del año en la plataforma, gracias a su crudeza narrativa, su ambición técnica y su mirada incómoda sobre la violencia juvenil contemporánea.

Ahora, tras su sólido paso por la temporada de premios y su reciente consagración en los Globos de Oro 2026, el interés del público se ha reactivado con una pregunta inevitable: ¿podría haber una segunda temporada? Aunque Netflix no ha emitido un anuncio oficial, las palabras de Stephen Graham —protagonista, cocreador y uno de los principales impulsores del proyecto— han reavivado las especulaciones sobre un eventual regreso al universo de “Adolescencia”, aunque bajo una forma distinta a la original.

La miniserie se desarrollaba en un pequeño poblado cercano a Doncaster y giraba en torno a la detención de Jamie Miller, un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera de escuela. A lo largo de sus episodios, el relato alternaba entre la investigación policial y el profundo impacto emocional del caso. Las entrevistas con una psicóloga forense y las indagaciones dentro del entorno escolar revelaban la influencia de discursos misóginos vinculados a la llamada "manosfera", así como el acoso digital que había sufrido el adolescente. Todo ello se entrelazaba con el derrumbe silencioso de su familia. Uno de los mayores aciertos de "Adolescencia" fue su tratamiento de temas como la masculinidad tóxica, la presión social en redes y la fragilidad emocional en edades tempranas, apoyado en interpretaciones intensas y una atmósfera asfixiante. A nivel formal, la serie destacó por haber sido rodada íntegramente en plano secuencia, una decisión arriesgada que reforzó la sensación de tiempo real y elevó la tensión psicológica en cada escena.

¿Un regreso posible, pero distinto?