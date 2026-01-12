Exesposa de Freddie Mercury no ha podido vender la mansión de $40 millones que heredó el artista

La emblemática casa londinense de Freddie Mercury, Garden Lodge, no ha encontrado comprador.

La propiedad, una mansión de ocho dormitorios situada en el exclusivo barrio de Kensington y valorada en unos 30 millones de libras (40.2 millones de dólares) fue puesta en el mercado en 2024 por Mary Austin, expareja y heredera principal del líder de Queen.

Sin embargo, el intento de venta ha fracasado, reavivando un conflicto familiar que desde hace años rodea el legado del músico.

Freddie Mercury, cuyo nombre real era Farrokh Bulsara, falleció en 1991 a los 45 años a causa de una neumonía bronquial relacionada con el sida. En su testamento dejó Garden Lodge y la mayor parte de su fortuna a Mary Austin, la mujer a la que llamó durante años su “esposa de hecho”, pese a que su relación sentimental había terminado tiempo atrás.

Austin, hoy de 74 años, vivió en la casa desde la muerte del cantante y se convirtió en la figura central de la gestión de su patrimonio.

La dificultad para vender la vivienda ha sido interpretada como una buena noticia por Kashmira Bulsara, hermana menor del artista, con quien Mary mantiene una relación tensa.

Fuentes cercanas a la familia señalaron al Daily Mail que Kashmira “estaba molesta al ver que tantas posesiones de su amado hermano estaban disponibles para que cualquiera las comprara”.

“Kashmira aprecia lo adorado que era Freddie en todo el mundo, pero le entristeció pensar que algunas de sus pertenencias sentimentales no estuvieran con sus seres queridos”, expresó la fuente

La disputa entre ambas mujeres se intensificó el año pasado, cuando Mary Austin decidió sacar a subasta numerosos objetos personales del cantante.

Ante esa situación, Kashmira Bulsara y su hijo, Jamal Zook, emprendieron una operación discreta para recuperar parte de esos recuerdos.

De manera anónima, gastaron alrededor de cuatro millones de dólares en Sotheby’s para recomprar memorabilia que consideraban esencial preservar dentro de la familia Bulsara.

De hecho, el conflicto tiene raíces más profundas. Tras el funeral de Freddie Mercury en 1991 —celebrado según el rito zoroastriano de sus padres en el West London Crematorium—, Mary Austin se hizo cargo de las cenizas del artista, cumpliendo su deseo de que el lugar de descanso final permaneciera en secreto.

Aunque permitió que sus padres se despidieran de él en una ceremonia privada posterior, se cree que Kashmira no estuvo presente, un hecho que marcó una distancia emocional duradera.