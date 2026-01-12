El triunfo de 'El agente secreto' en los Globos de Oro despeja su camino hacia los Óscar

Los Ángeles.

El triunfo en los Globos de Oro de 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho -mejor película internacional y mejor actor para Wagner Moura-, despeja su camino hacia los Óscar y confirma el buen momento del cine brasileño, que ve cómo podría repetir el triunfo del año pasado de 'Aún estoy aquí'. 'El agente secreto' ya está entre los 15 filmes seleccionados por la Academia de Hollywood en las llamadas shortlists (listas cortas), que reducen el número de contendientes en algunas categorías, en una criba previa a las nominaciones que se anunciarán el día 22. Y su victoria este domingo en los Globos de Oro frente a rivales que a priori partían con más posibilidades, sitúan al filme de Mendonça Filho en una muy buena posición de cara a los Óscar. Ambientada en plena dictadura militar brasileña en 1977, la cinta sorprendió desde su proyección en el Festival de Cannes, donde consiguió los premios a mejor dirección y mejor actor, para Moura. Moura se hizo también anoche con el Globo de Oro a mejor actor de una película de drama al imponerse a nombres como los de Oscar Isaac, nominado por 'Frankenstein', o Michael B. Jordan, por 'Sinners' ('Los pecadores').

Y 'El agente secreto' venció a títulos como 'It Was Just an Accident' ('Un simple accidente'), la película que representa a Francia y que está dirigida por el iraní Jafar Panahi, condenado en diciembre a un año de prisión y a dos años de prohibición a salir del país por "propaganda contra el sistema". O a la que era una de las grades favoritas de la noche, la noruega 'Sentimental Value' ('Valor sentimental'), de Joachim Trier, que llegó a la gala de los Globos de Oro con ocho nominaciones, pero solo se llevó la de mejor actor secundario en un drama para Stellan Skarsgard. La categoría de mejor película internacional en los Globos se completaban con la española 'Sirat', de Oliver Laxe; la surcoreana 'No Other Choice' ('No hay otra opción'), de Park Chan-wook, y la tunecina 'The Voice of Hind Rajab' ('La voz de Hind'), de Kaouther Ben Hania. Todas ellas están también entre las 15 preseleccionadas por la Academia de Hollywood para el Óscar a mejor título internacional, un listado que incluye además a la argentina 'Belén', de Dolores Fonzi, o la iraquí 'The President's Cake', de Hasan Hadi.