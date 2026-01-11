Timothée Chalamet dedica bonito mensaje a Kylie y a sus padres

Continúan las menciones de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en las ceremonias de premios.
La estrella de "Marty Supreme" saludó con cariño a su novia en los Globos de Oro 2026 al aceptar el premio a mejor actor en un musical o comedia.
El actor de 30 años concluyó su discurso diciendo: "A mis padres y a mi pareja: los quiero mucho. Muchas gracias".
Kylie Jenner, observando desde el público, sonrió y aplaudió con orgullo a su novio. La empresaria lucía preciosa con su brillante vestido de Ashi Studio, sentada junto a Odessa A'zion, coprotagonista de Timothée en el filme.
Muy enamorados
Chalamet también rindió homenaje a Jenner en los Premios Critics Choice 2026 de la semana pasada, y finalizó su discurso mencionando a su "pareja de tres años". Durante la entrega de premios del 4 de enero, exclamó con entusiasmo: "Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría hacer esto sin tí. Gracias de todo corazón".
La estrella de reality respondió "Te amo", desde el público.
Kylie y Chalamet llevan juntos desde 2023, y esperaron dos años para debutar en la alfombra roja.
Este domingo, la estrella de "Dune" desfiló en solitario por la alfombra roja. Jenner, quien ha apoyado a su novio en los Globos de Oro tres años seguidos, presumió su atuendo —y sus llamativos tirantes de cuentas— antes del evento a través de un video de Instagram.
La magnate del maquillaje lució su look con joyas de diamantes Lorraine Schwarz de más de 100 quilates en la publicación en redes sociales.
