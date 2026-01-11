Timothée Chalamet dedica bonito mensaje a Kylie y a sus padres

Los Ángeles, California.

Continúan las menciones de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en las ceremonias de premios.

La estrella de "Marty Supreme" saludó con cariño a su novia en los Globos de Oro 2026 al aceptar el premio a mejor actor en un musical o comedia.

El actor de 30 años concluyó su discurso diciendo: "A mis padres y a mi pareja: los quiero mucho. Muchas gracias".

Kylie Jenner, observando desde el público, sonrió y aplaudió con orgullo a su novio. La empresaria lucía preciosa con su brillante vestido de Ashi Studio, sentada junto a Odessa A'zion, coprotagonista de Timothée en el filme.