Timothée Chalamet se lleva el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical

Beverly Hills.

Timothée Chalamet ('Marty Supreme') se alzó este domingo con el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical, imponiéndose en la terna a Jesse Plemons ('Bugonia’), Lee Byung-Hun ('No Other Choice'), George Clooney ('Jay Kelly'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another').

En Marty Supreme (2025), Timothée Chalamet interpreta a Marty Mouser, un personaje inspirado en el legendario jugador de ping-pong Marty Reisman.

Su actuación, excéntrica y carismática, también le valió el Critics Choice Award a Mejor Actor, consolidando su lugar como uno de los intérpretes más influyentes de su generación.

La cinta mezcla humor, drama y deporte para narrar la vida de un personaje inspirado en Marty Reisman, conocido como el “mago del ping-pong”, un ícono excéntrico de la cultura neoyorquina.