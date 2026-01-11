  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Timothée Chalamet se lleva el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical

El actor franco - estadounidense Timothée Chalamet se posiciona como uno de los favoritos en la temporada de premios de cine

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 20:33 -
  • Agencia EFE
Timothée Chalamet se lleva el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet llega a la ceremonia de los 83º premios Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, Estados Unidos. EFE/CHRIS TORRES

 CHRIS TORRES / EFE
Beverly Hills.

Timothée Chalamet ('Marty Supreme') se alzó este domingo con el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical, imponiéndose en la terna a Jesse Plemons ('Bugonia’), Lee Byung-Hun ('No Other Choice'), George Clooney ('Jay Kelly'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another').

En Marty Supreme (2025), Timothée Chalamet interpreta a Marty Mouser, un personaje inspirado en el legendario jugador de ping-pong Marty Reisman.

Su actuación, excéntrica y carismática, también le valió el Critics Choice Award a Mejor Actor, consolidando su lugar como uno de los intérpretes más influyentes de su generación.

La cinta mezcla humor, drama y deporte para narrar la vida de un personaje inspirado en Marty Reisman, conocido como el “mago del ping-pong”, un ícono excéntrico de la cultura neoyorquina.

@timhalchal TIMOTHÉE CHALAMET JUST WON BEST ACTOR IN A MOTION PICTURE - MUSICAL OR COMEDY AT THE GOLDEN GLOBES!!!! #timothée #timotheechalamet ♬ original sound - K. (fan account) 💘

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias