Teyana Taylor obtiene su primer Globo de Oro por 'One Battle After Another'

La actriz estadounidense Teyana Taylor obtuvo este domingo su primer Globo de Oro por su interpretación en 'One Battle After Another', superando a Ariana Grande ('Wicked: For Good'), Elle Fanning ('Sentimental Value'), Emily Blunt ('The Smashing Machine'), Amy Madigan ('Weapons') e Inga Ibsdotter (Sentimental Value').

Sobre el filme

One Battle After Another es un drama político dirigido por Paul Thomas Anderson que explora las luchas ideológicas en la América contemporánea. Teyana Taylor destaca con un papel que le valió su primer Globo de Oro, consolidándola como una actriz de gran fuerza interpretativa

La película se inspira en la novela Vineland de Thomas Pynchon y se centra en Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un revolucionario envejecido que vive aislado junto a su hija adolescente, Willa.

La trama retrata cómo las luchas políticas del pasado nunca desaparecen, sino que se transforman en nuevas batallas contra radicales, supremacistas y fuerzas estatales.

Anderson construye un relato cargado de tensión, paranoia y crítica social, con su característico estilo visual y narrativo.