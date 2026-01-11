Alfredo Olivas se retira de la música

México

Tal y como lo anunció previamente, Alfredo Olivas realizó su última presentación musical, ya que dio a conocer que se tomará una pausa de su carrera como cantante de música regional mexicana, por lo que su concierto en el Palenque de Arandas, Jalisco fue el final de esta etapa de su vida como estrella.

El sábado 10 de enero, Alfredo Olivas se presentó con gran éxito en el Palenque de Arandas en el estado de Jalisco, el cantante de música regional mexicana afirmó que está por tomar una pausa de varios meses, tras años de esfuerzos relacionados con su trabajo en la industria.

Es importante destacar que Alfredo Olivas no mencionó que se trate de un retiro para siempre de ese trabajo en el escenario, sino que planea estar meses descansando y junto a su familia, pero que más tardar a mediados del 2026 retomará su agenda por toda la república mexicana.